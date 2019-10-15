نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت بأنّه لا يمكن تصوّر أنّ إعلان وزير الخارجية جبران باسيل عن نيته زيارة سوريا كان مفاجئاً، أو أنه نطق به من دون وجود خطوات مسبقة واتصالات جرت وتجرى تحت الطاولة، كما يصعب التصديق أن رئيس الحكومة سعد الحريري تلقى هذا الإعلان مثله مثل أي مواطن عادي في الجمهورية. هذا ما تكشفه ردود الفعل الأولية على خطاب باسيل أمس الأول، والتي تمثلت بضوء أخضر غير مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري، وبترحيب سوري عبّرت عنه بعض المصادر من خلال وصف خطوة باسيل بالقرار الاستراتيجي المرتبط بسياسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية ومحاولات إفشال عهده.

الأخبار/ ميسم رزق

قالت بأنّ رئيس الحكومة غير موافق على التواصل الرسمي مع دمشق، خصوصاً بعد البيان الصادر عن مكتبه أمس، الذي اعتبر فيه أنه "إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنيّات النظام من عودة النازحين، وإذا تحققت العودة فسنكون أوّل المرحّبين". وبحسب مقربين من الرئيس الحريري هذا يعني أنّ "موقف باسيل يمثل الأخير وحده ولا يلزم لا الحكومة ولا رئيسها".

الشرق/ يحيى جابر

قال أنّه كأنّ ما يوجد في لبنان من أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية لا يكفيه حتى تحط أزمة النفط التي استدرجت أزمة الرغيف. وقد تستدرج أزمة الدواء، وأزمات أخرى متعددة العناوين والمضامين من مثل المواقف الأخيرة لوزير الخارجية جبران باسيل غير المجمع عليها حكومياً، على رغم محاولات رئيس الحكومة سعد الحريري إشاعة أجواء إيجابية متفائلة.

الشرق/ أسامة الزين

تناول خطاب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ومواقفه السياسية، كإعلانه عن زيارة سوريا من أجل حل مشكلة اللاجئين السوريين، وقال أنّ زيارة دمشق ضرورية ولكن ليس بالتوقيت الذي يريده التيار الوطني الحر، وأضاف أنّ مشكلة اللاجئين السوريين ضاغطة ويتحمّل لبنان تبعات مؤلمة من جرّاء وجودهم على أراضيه، لكن من الخطأ الاعتقاد بأنّ حل هذه الازمة سيأتي فور زيارة العاصمة السورية، وأنّ عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بقرار عربي وبقرار دولي يضمن عودتهم الطوعية وبشكل آم، وختم قائلاً أنّ زيارة الوزير باسيل إلى سوريا، لو تمّت ستولّد أزمة حتى داخل مجلس الوزراء ولن تقدّم حلولاً سحرية لعودة اللاجئين.