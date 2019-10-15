وكالة الأناضول

الحكومة الجزائرية تصادق على مشروع قانون يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات

صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، من الترشح للانتخابات أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يبقي على حقهم في التصويت في الانتخابات. وقدم نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مشروع القانون الذي تم المصادقة عليه تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد، برئاسة رئيس البلاد المؤقت، عبد القادر بن صالح، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وكالة أنباء رويترز

القوات السورية تدخل بلدة في شمال شرق سوريا بعد الانسحاب الأمريكي

لم تضيع القوات السورية المدعومة من روسيا وقتاً في انتهاز فرصة الانسحاب الأمريكي السريع من سوريا يوم الاثنين فانتشرت في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد جنوبي الحدود التركية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان واشنطن سحب قواتها من المنطقة. وقال الأكراد، حلفاء واشنطن السابقون، إنهم دعوا القوات الحكومية كإجراء طارئ للمساعدة في التصدي للهجوم التركي الذي بدأ الأسبوع الماضي بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه الأكراد بأنه خيانة.

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

دانت دول الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا، دون إعلان حظر رسمي على بيعها أسلحة رغم دعوة عدد من دول الاتحاد لذلك. وقد أوقفت العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مبيعاتها من الأسلحة لتركيا بسبب الهجوم في سوريا كما أطلقت دعوات لفرض حظر أوروبي شامل على بيع الأسلحة لأنقرة. إلا أن دبلوماسيين بارزين صرحوا لوكالة فرانس برس أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي جعلت فرض مثل هذا الحظر صعباً للغاية.

وكالة أنباء شينخوا

جولة شي إلى جنوب آسيا تدعم العلاقات مع الهند ونيبال وتعزز التعاون الإقليمي

ضخت جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الهند ونيبال قوة دافعة جديدة في علاقات الصين مع البلدين، وأقامت منصة جديدة لحسن الجوار في جنوب آسيا، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون العملي الإقليمي، حسبما صرح عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. وعاد شي إلى بكين مساء الأحد بعد اجتماعه غير الرسمي الثاني مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مدينة تشيناي جنوب الهند وقيامه بزيارة دولة إلى نيبال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رسمياً... قيس سعيد رئيساً لتونس بأصوات أكثر من 72%

أكدت هيئة الانتخابات التونسية أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين. وأعلنت الهيئة رسمياً فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي. وأقر نبيل القروي منافس سعيد بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق اليوم. وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة.