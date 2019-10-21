الجمهورية 14/10/2019

"الفصل المفقود" من أول رواية في العالم

في منزل في العاصمة اليابانية طوكيو، عثر على الفصل المفقود من رواية "حكاية غينجي" أول عمل روائي في العالم، كتبته" موراساكي شيكيبو" اليابانية في القرن الحادي عشر، وفقاً لصحيفة "أساهي شيمبو" اليابانية. وعثر على مخطوطة الفصل المفقود في منزل يعود الى أسرة من نسل أمير إقطاعي سابق في طوكيو.

ومن خلال السرد، يبدو أن الراوية كتبت بأسلوب خاص غير مسبوق، ويعود السبب لتسلية نساء البلاط. وأكد الخبراء صحة المخطوطة المكتشفة حديثاً والفصل المفقود من الراوية نسخ بخط الشاعر الياباني" فوجيوارا نو تيكا"، ويعتقد أن النسخ المكتوبة بخط" تيكا" هي من أقدم النسخ المتاحة للرواية، مع العلم أنه تم استرداد 4 فصول منها كتبت بخط تيكا.

15/10/2019

قريباً... السفر إلى الفضاء بلا وقود!

كشف المهندس ديفيد برنز من مركز مارشال لرحلات الفضاء، التابع لوكالة ناسا الأميركية، عما يسمّيه المحرّك الحلزوني، الذي يمكنه تشغيل رحلات عبر الفضاء من دون استخدام أي وقود على الإطلاق.

النسخة المبسطة لكيفية عمل المحرك الحلزوني، هي كالآتي: "حملة بداخل صندوق تتحرك في صور نبضات في اتجاه واحد، والصندوق يرتد في الاتجاه الآخر تماماً مثلما تقول قوانين إسحاق نيوتن. وعندما تصل الحلقة الى نهاية الصندوق، سوف ترتد للخلف، وسيتغير اتجاه ارتداد الصندوق أيضاً".

لكن إذا كان الصندوق والحلقة يسيران بسرعة تقترب من سرعة الضوء، فإنّ نظرية ألبرت أينشتاين للنسبية تقول إنه عندما تقترب الحلقة من مقدمة الصندوق ستزداد كتلتها: لأنها تسير بسرعة أكبر من سرعتها عندما كانت تسير إلى الخلف، وبالتالي ستصدم الصندوق بقوة أكبر، مما سيترتّب عنه قوة دفع للأمام.

16/10/2019

أداة مهمّة من غوغل مخصّصة لضعفاء البصر

استخدمت غوغل تقنيّات التعلّم الآلي لإنشاء أوصاف لملايين الصور التي تهيمن على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، لإطلاق ميزة جديدة مخصّصة للمكفوفين وضعفاء البصر. وأشارت غوغل إلى أنّ جزءاً كبيراً من المحتوى على الإنترنت ينتمي إلى فئة المرئيّ، لكن ليس بإمكان الجميع رؤية تلك الصور. فالمستخدمون المكفوفون وضعفاء الرؤية يعتمدون لرؤيتها على قارئات الشاشة أو شاشات "برايل"، وهي أجهزة تعتمد بدورها على توفير مطوّري مواقع الويب ما يسمّى بالنص البديل، والذي يوفّر وصفاً لما في الصورة. تعتمد الميزة على التقنيّة نفسها التي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور في محرّك البحث التابع لها بحسب الكلمة، حيث يتمَ إنشاء وصف الصورة تلقائياً.

وأضافت أنه عندما يصل المستخدم إلى إحدى تلك الصور باستخدام قارىء الشاشة أو شاشة " برايل"، سيسمع كلمة "صورة" أو "رسم غير مسمىّ" أو سلسلة طويلة جدا من الارقام، وهو إسم الملف الذي لا صلة له بالموضوع. في هذا السياق، تمكنت أداة غوغل الجديدة من تسمية أكثر من 10 ملايين صورة خلال أشهر قليلة من الاختبار.

الشرق الأوسط 14/10/2019

أفكار جديدة لتصميم مصاعد فضائية

الفكرة التي تقف خلفها "سبيس لاين" spaceline، وهو نوع جديد من المصاعد الفضائية التي قد تربط الأرض بالقمر، يؤمل أن يساهم في تقليص كلفة السفر الى الفضاء بشكل جذري.

قال باحثون من جامعتي كولومبيا الأميركية وكمبردج البريطانية، إن خط "سبيس لاين" سيثبت على سطح الأرض، على شكل سلسلة وعندما يصل الفضاء الى المدار، فإنهم سيمسكون بالسلسلة، ويركبون الخط على متن مكوك، نحو أي موقع في الفضاء. ووجد البحث الذي يهدف الى إثبات فعالية هذه الفكرة، أنّ بناء "سبيس لاين" ممكن باستخدام مواد متوفرة اليوم، ما يعزّز احتمال التوّصل إلى سفر أسهل إلى الفضاء، أمّا بالنسبة للخطّ نفسه، فقد استكشف الباحثون عدداً من الاشكال، واستقرّوا أخيراً على سلك نحيل الطرفين لا ينهار تحت ضغط الجاذبية، ويصبح أكثر سماكة في الوسط لتفادي انقطاعه. وفي حال سارت الأمور على ما يرام، وتحول" سبيس لاين" إلى حقيقة يوماً ما، يتخيّل الباحثون مستقبلاً تستخدمه فيه البشرية خطاً للتلسكوبات المدارية، ومراكز البحث، وغيرها من المنشآت التي قد تتحرك في مستوى نقطة "لا غرانج" أي الارتفاع الذي يمارس فيه القمر والأرض قوة جاذبية متساوية ولكن متعارضة.

النهار 17/10/2019

مهمة نسائية بالكامل خارج محطة الفضاء الدولية والناسا تبتكر بزّات جديدة للسير على القمر

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (الناسا) عن أول مهمة نسائية بالكامل تقام خارج محطة الفضاء الدولية بعد تعذّر إنجازها في آذار الماضي لعدم توافّر بزّات فضائية ملائمة للرائدين وهي الأولى من نوعها في التاريخ.

وكثيرات هنَ رائدات الفضاء اللواتي شاركن في مهمات من هذا القبيل في محيط هذه النشأة، لكن دوماً برفقة رجال. وكان خروج امرأتين حصراً من المحطة لإنجاز مهمات تقنية قد أثار ضجة كبيرة وقت الإعلان عنه في آذار الماضي عندما اضطر نيك هايغ إلى الحلول محل آن ماكلين التي اختيرت وقتها للمهمة، لأن بزّة واحد فقط كانت ملائمة للنساء على متن المحطة، مما أثار موجة من الانتقادات إزاء وكالة الفضاء الأميركية.