النهار/ ابراهيم بيرم

راى أن الانتفاضة التي بدأت في 17 تشرين الأول حصلت من خارج كل التوقعات، مشيراً غلى أن ما بعد 17 تشرين الأول لن يكون كما قبله.

وعرض لوجود قوى ثلاث تجعلها في موقع الخاسر أو على الأقل الأكثر تضرراً، فرئيس الحكومة سعد الحريري

يعي أن خيار خروجه من سدة الحكم تحت وطاة الشارع يعني نهاية بائسة قد لا يكون له بعدها عودة إلى الرئاسة الثالثة، مضيفاً أن الخاسر الثاني بفعل هذه الانتفاضة هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما الخاسر الثالث هو "حزب الله" الذي وجد شريحة واسعة ترفع شعار الاعتراض على البنود الأساسية التي انطوى عليها خطاب أمينه العام الأخير.

النهار/ اميل خوري

رأى أن الخطأ الذي وقع فيه الرئيس ميشال عون هو ترشحه للرئاسة من دون أي شرط يضمن نجاحه. متسائلاً عمّا إذا سيطرح الرئيس عون ضماناً لنجاح ما تبقى من عهده مبادرة إنقاذ يبدأ معها التغيير والإصلاح فعلاً لا قولاً.

البناء/ د. وفيق ابراهيم

قال: وجد هذا النظام نفسه في وضع معقّد وصعب، لأنّ مقاومته للتيار الجماهيري من الموقع الطائفي لن تؤدّي الى ما يريده بل قد تزيد من اتساع هذا التيار وتشكله على أسس حديثة، أيّ انفكاكه من سجون الطوائف، بأبعاد لبنانية متطوّرة. لذلك تقوم أحزاب السلطة بالمحاولات لاستيعاب غضب الشارع عبر تقديم نفسها كنظام وطني يهتمّ بشؤون الناس. هذا الأمر يرغم قوى السلطة أيضاً على التراجع عن فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة والوسطى، وهي مرحلة مؤقتة حتى يتمكّن النظام الطائفي من إعادة الإمساك بالشارع. وقال إنها عملية تغيير ولو لجلد نظام مركب على الفساد بما يتطلب استمرارية نمو التيار الشعبي وتشكله على قاعدة أنه الوريث الفعلي لجمهورية الفساد ولو بعد حين.

الجمهورية/ جوني منير

اشار إلى أن التظاهرات والاعتصامات ستستمران طلباً لثمن سياسي ترفض الطبقة الحاكمة التنازل عنه، مضيفاً أن أطراف السلطة ترفض رفضاً قاطعاً استقالة الحكومة، كاشفاً عن وجود أجواء تشير إلى حدوث تعديلات في الحكومة، وإطاحة لوزراء يشكلون حساسية فائقة للشارع، متسائلاً عما إذا الإجراء سيرضي المتظاهرين أم لا.

وقال ان الجيش اللبناني الذي حاز تقدير كل الساحات واحترامها سيستمر ساعياً لحماية الاستقرار الأمني وحماية حرية المتظاهرين ومطالبهم المحقة، ومنع قمع تحركاتهم.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال: يذكر المصرفيون جيداً تحذير "صندوق النقد الدولي" لمصرف لبنان من الاكتتاب بهذه السندات آنذاك، لما سيكون له من نتائج سلبية وخطيرة على ميزانيته. اليوم تُعيد السلطة الكرّة، محاولة إبتزاز المصارف والتهويل بأن عدم "مساهمتها" بتمويل عجز الدولة سيدفع البلد الى الانهيار. الأمر الذي ترفضه المصارف، فهي "لم تلمس أي إجراء جدّي من قِبل الحكومة لتخفيض نفقاتها والبدء بالإصلاحات، حتى أن الضغوط الكبيرة التي مورست لتسليف الدولة 11 ألف مليار منذ أكثر من سنة لم تُترجم لغاية اليوم بتقديم الدولة أي اقتراح رسمي ومفصّل عن الموضوع إلى جمعية المصارف"، يقول رئيس فريق الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

قالت: تبقى الضبابية مخيّمة اليوم على "الاتجاه الذي سيسلكه مشهد الشارع سياسياً ومالياً واقتصادياً". ولحينه يبقى عنوان المرحلة المقبلة "الترقّب" بغية إيجاد حلّ للشرخ السياسي وبدء مرحلة جديدة من العمل لانتشال الاقتصاد من نيران الجمود والمحاصصات، خصوصاً وأن الدولة ستكون وحيدة في مواجهة مشاكلها، وحاجاتها ستكون أصعب في ظل غياب مؤتمر "سيدر" وعدم قدرتها على تمويل عجزها المتنامي.

الشرق / يحيى جابر

رأى أنّ ما شهدته المناطق اللبنانية كافةً من بيروت العاصمة إلى الضواحي، إلى الجبل والجنوب والشمال والبقاع بالغ الدلالة والخطورة لناحية ما آلت إليه الأوضاع، في ضوء ما أعلن من إجراءات ضريبية تتضمنها الموازنة أو ترافقها ولو من خارج نصها. وسأل: ماذا بعد وإلى أين؟ وما سيكون عليه موقف الحكومة وسائر سلطات الدولة ومجالسها، بعد كل الذي حصل وهو مفتوح على العديد من الاحتمالات؟

الشرق / تيريز القسيس صعب

تناولت التحركات الشعبيّة وقالت إنّ المسؤولين أمس تخبطوا بمواقفهم، وباتوا ضائعين في ضبط البوصلة السياسية للخروج من المأزق الذي وضعوا أمامه، فيما كان الشارع يلتهب بالمطالبات الشعبية وتتأجج ناره لتحرق ما تبقى من بلد الأرز، ونقلت مصادر رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّه بقي طوال نهار أمس على اتصال مع المرجعيات السياسية العليا حول التطورات الميدانية وكيفية التعاطي والتعامل معها.