وكالة الأناضول

أردوغان: حررنا 1500 كلم مربع من الإرهابيين في 9 أيام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الجيشين التركي والوطني السوري، حررا ألف و500 كيلو متر مربع من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام شمالي سوريا. جاء ذلك في كلمة لأردوغان بمدينة إسطنبول في إطار فعالية بولاية ريزة شمالي تركيا. وقال أردوغان: "عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد". وأضاف إننا سنعمل على تأمين المنطقة الآمنة (في سوريا) وخططنا ومشاريعنا جاهزة وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس.

وكالة أنباء رويترز

قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها على حدودها مع سوريا. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبريل في بيان "لم يعد لنا أي مقاتلين في المدينة".

وكالة فرنس برس

تجدد أزمة بريكست بعد توجيه البرلمان البريطاني صفعة إلى رئيس الوزراء

قبل 11 يوماً من الموعد النهائي لبريكست، أكدت حكومة بوريس جونسون أنها قادرة على احترام وعدها بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، على الرغم من الغموض الذي أثاره توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إرجاء موعد الانفصال.

وكالة أنباء شينخوا

شي يلتقي المندوبين إلى مؤتمر الحزب لقوة الدعم اللوجستي المشتركة وضباط كبار في هوبي

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، المندوبين إلى المؤتمر الأول للحزب لقوة الدعم اللوجستي المشتركة لجيش التحرير الشعبي الصيني وكبار الضباط المتمركزين في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وقدم شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر وخالص التحيات لجميع المندوبين والضباط والجنود في قوة الدعم اللوجستي المشتركة.