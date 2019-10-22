TL

أشارت رابطة موظفي الإدارة العامة في تعميم إلى أننا "نحيطكم علماً بأن رابطة موظفي الإدارة العامة وفي البيان السابق حددت الإضراب حتى مساء اليوم. وعليه فإن دوام الغد في الإدارات خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض، بما يضمن سلامة الموظفين وتحركهم في المناطق كافة.

المنار

فَعَلَها المتظاهرونَ، بعد اَن رَفَضَها او سَوَّفَها السياسيونَ لعقود.. فكانتِ الإصلاحاتُ التي لم تَكُن معهودةً حتى في الشعاراتِ الانتخابية، وباتَت اليومَ قراراتٍ حكوميةً مُلزِمَةً للجميع، تحتَ أعيُنِ ورَقابَةِ اللبنانيينَ كلِ اللبنانيين .. جلسةٌ حكوميةٌ لأربع ساعاتٍ أسَّست لجديدِ المساراتِ مع سلطةٍ تَبيَنَ أنها طالَما كانت قادرةً ولكنها لم تكُن تُريد.

nbn

رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعترف بأن التحرك الشعبي كان هو الدافع لإقرار مجلس الوزراء كل الإصلاحات كشف عن بنود السلة الإصلاحية التي تضمنت بنودًا متقدمة على صعيد مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والأملاك البحرية ودعم الأسر الأكثر فقرًا وضمان الشيخوخة والإسكان وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين بالمئة.

mtv

حيا عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين "الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية من قادة وضباط وأفراد على تأمين حماية للمتظاهرين". وأضاف علم الدين "أثبتم من جديد أنكم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين".

NTV

بتأخيرٍ دام ثلاثينَ عاماً فقط وصلَت أولى جُرُعاتِ الإصلاح.. وبأقلَّ مِن اثنتينِ وسبعينَ ساعةً أعلن الحاكمونَ قيامةَ حلولٍ ظلّت متعثّرةً ثلاثةَ عقود. وُجِدت الإغراءاتُ الماليةُ بسحرِ شعبٍ ثائر تقدّمتِ السلطةُ بطلبٍ التمَسَت فيه المغفرةَ بعدَ إساءةِ الأمانة قدّمت رؤيةَ العِشرين عشرين بتطلّعاتٍ فلَكيةٍ عَجَزَ عنها المنجّمون.

OTV

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري وكان اللقاء فرصة لتقييم مقررات مجلس الوزراء. وقد أكدا "أهمية استمرار الانتفاضة وتصعيدها حتى الاستجابة لمطالب المنتفضين".

LBC

تمخَّض الجبل فوَلَد فأرًا "... ما سُمِّي إصلاحات أقرَّها مجلس الوزراء، هل هو الذي ينقل البلد من الأسود إلى الأبيض. لن نحِل محل الخبراء، بل نتوقَّف عند ملاحظات في الشكل، ونترك الحُكم للمشاهد ولاحقًا للخبراء. في الشكل، استَعملت ورقة الإصلاحات لغةَ الوعد لا لغة الجزم والحسم.

الميادين

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن "​الاقتصاد التركي​ أبدى مقاومة قوية ضد الصدمات الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "ثقة المستهلكين تضاءلت مع الحروب التجارية، فضلًا عن بروز الغموض في السياسات"، لافتاً إلى أن "عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى صراعات إقليمية، ونشوء ​الإرهاب​، وتنجم عنه تكلفة اجتماعية واقتصادية خطيرة".

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء ​السوداني​، ​عبدالله حمدوك​ أن "هناك الكثير من العوائق والعقبات تحيط بأعمال السلطة الانتقالية، وبعض هذه العقبات وُضعت عن عمد"، مشيراً إلى "العزم على تخطي هذه الصعاب مهما تعقَّدت، وعلى تجاوز هذه العوائق مهما كبُر حجمها، بفضل التماسك والتكاتف الشعبي من أجل العبور".

العربية

لفت وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ إلى أن "​روسيا​ التي تدعو دوماً إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين ​إثيوبيا​ و​السودان​ ومصر بشأن ​سد النهضة​ الإثيوبي"، مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص".