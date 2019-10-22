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لبنان الحر
التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري وكان اللقاء فرصة لتقييم مقررات مجلس الوزراء. وقد أكدا "أهمية استمرار الانتفاضة وتصعيدها حتى الاستجابة لمطالب المنتفضين".
صوت لبنان
أكد الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "الأمين العام يتابع الوضع في لبنان عن كثب"، مشدداً على موقفه الثابت والمبدئي في حق الشعوب في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبها.
radio orient
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه "لا بد من محاسبة الفاسدين بالمسار القانوني. النص الدستوري يقول إنه لا يحاكم الرؤساء إلا أمام مجلس القضاء الأعلى، وهذا النص احتمى فيه الكثير من الفاسدين"، مشيراً إلى "أننا عندما فتحنا ملفات في الفساد، ماذا حصل استخدمت كل الأسلحة الطائفية وقيل إن هناك خطوط حمر يمنع المس بفلان وفلان".
اذاعة النور
أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري توضيحاً أنه "بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف إدارة المناقصات، فإن 70 بالمئة من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب الاشتراكي في إدارة المناقصات؟"
صوت المدى
أشار حزب "الاتحاد" تعقيباً على الورقة الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء في بيان، إلى أن "القرارات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2019، تشكل خطوة إصلاحية هامة، يقتضي أن تستكمل بإجراءات تنفيذية ومراسيم تطبيقية لتكون استجابة للمطالب الشعبية.