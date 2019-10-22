لبنان الحر

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ وكان اللقاء فرصة لتقييم مقررات ​مجلس الوزراء​. وقد أكدا "أهمية استمرار الانتفاضة وتصعيدها حتى الاستجابة لمطالب المنتفضين".

صوت لبنان

أكد الناطق الرسمي باسم أمين عام ​الأمم المتحدة​ أنطونيو غوتيريس أن "الأمين العام يتابع الوضع في ​لبنان​ عن كثب"، مشدداً على موقفه الثابت والمبدئي في حق الشعوب في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبها.

radio orient

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ أنه "لا بد من محاسبة الفاسدين بالمسار القانوني. النص الدستوري يقول إنه لا يحاكم الرؤساء إلا أمام مجلس ​القضاء​ الأعلى، وهذا النص احتمى فيه الكثير من الفاسدين"، مشيراً إلى "أننا عندما فتحنا ملفات في ​الفساد​، ماذا حصل استخدمت كل ​الأسلحة​ الطائفية وقيل إن هناك خطوط حمر يمنع المس بفلان وفلان".

اذاعة النور

أكدت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني خوري توضيحاً أنه "بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة ​الكهرباء​ المحدثة وأخذ به ​مجلس الوزراء​. وباعتراف إدارة المناقصات، فإن 70 بالمئة من تلزيماتها هي لصالح ​وزارة الطاقة​ فأين وزارات ​الحزب الاشتراكي​ في إدارة المناقصات؟"

صوت المدى

أشار حزب "الاتحاد" تعقيباً على الورقة الإصلاحية التي أقرها ​مجلس الوزراء​ في بيان، إلى أن "القرارات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2019، تشكل خطوة إصلاحية هامة، يقتضي أن تستكمل بإجراءات تنفيذية ومراسيم تطبيقية لتكون استجابة للمطالب الشعبية.