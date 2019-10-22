الجزيرة - السعودية

الحريري يقدم 24 بنداً للخروج من الأزمة.. والمظاهرات مليونية في عموم لبنان

طرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات. وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز. ومن بين بنود الورقة خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 % وإلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية، وخفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة. ومن جهة أخرى رأَس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت أمس، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود المرحلة الثانية من خطة تأمين وضمان سلامة المواطنين والمواطنات السعوديين، الموجودين في الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى آليات وسُبُل إجلائهم في حال استدعت تطوّرات الأحداث اللبنانية ذلك.

أخبار الخليج - البحرين

الشعبة البرلمانية تختتم أعمالها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

اختتم وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أعماله في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 والاجتماعات الاخرى ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الصربية - بلغراد خلال الفترة بين 13 - 18 اكتوبر الجاري. حيث حضر الوفد المشارك الخميس ( 17 اكتوبر الجاري) الجلسة الختامية لكل من أعمال المجلس الحاكم 205 والجمعية العامة، حيث تم انتخاب العضو جميلة سلمان ممثلا للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الانساني في الاتحاد البرلماني الدولي، في انجاز يعد الاول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة. كما تم خلال ذات الجلسة اعتماد القرارات الختامية الخاصة بحقوق الانسان للبرلمانيين، واعتماد تقارير اجتماعات اللجان المتخصصة، ومن جانب آخر، شارك وفد الشعبة البرلمانية في المشاورة البرلمانية حول التقرير البرلماني العالمي 2021 والمنظمة بين الاتحاد ورابطة الأمناء العاميين. وفي ختام اجتماعات أمس تم اعتماد قرارات اللجان الدائمة، والوثيقة الختامية للمناقشة العامة المعنية بتعزيز القانون الدولي. ومن جانبها، أكدت النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بحماية حقوق الطفل، وخاصة بعد انضمامها إلى الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، والقانون رقم 19 لسنة 2004 بالموافقة على انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

القدس - فلسطين

مجلس الوزراء يقرر تحديد سن الزواج لـ 18 عاماً لكلا الجنسين

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الاثنين، التنسيب إلى الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سنة الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة. كما قرر مجلس الوزراء قرارات عدة وهي:

التنسيب للرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.

تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من البطالة والفقر.

-المصادقة على إنشاء الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية.

-المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين.

-المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال التقني بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي.

-المصادقة على انضمام فلسطين إلى مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة لأسواق المال بالدول العربية.