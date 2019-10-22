النهار/ وجدي العريضي

وصف لبنان بأنه استعاد في هذه المرحلة حقبة الثمانينات وأجواء الحرب، من دون مدافع واشتباكات وقصف عشوائي لافتاً إلى انتفاضة الشعب على الطبقة السياسية.

وعرض لقيام الدول الخليجية والأوروبية وأميركا وكندا بترحيل رعاياهم، متسائلاً إلى أين يتجه لبنان بعد تظاهرات الساحات والمناطق؟

ونقل عن أحد السفراء الأوروبيين قولهم إن عواصم القرار والأوروبيين بمن فيهم فرنسا، لا يحبذون استقالة الحكومة من دون تغيير في النظام، لأن الأزمة هي أزمة نظام والحكومة تفصيل.

وقال إن مؤتمر "سيدر" بات على شفير الهاوية وخارج الحسابات حالياً، وهناك تصفيه حسابات انطلقت ومرشحون أقوياء لرئاسة الجمهورية طاروا.

النهار/ غسان حجار

سأل هل سقطت ورقة باسيل الرئاسية؟

وقال من الضروري أن يقر الوارث الشرعي للعهد جبران باسيل، توجهات الشارع والتبدلات في المواقف، وأن يقرأ بإمعان مواقف الكتل السياسية منه بعدما خسر ثقة معظم الأفرقاء.

ورأى أن ما حصل في الأيام الماضية كان انتصاراً للإرادة الشعبية على كل المستويات، ولم يعد في مقدور السلطة أن تتجاهل الحراك الشعبي.

الجمهورية/ جورج شاهين

اعتبر أن مقررات مجلس الوزراء وما جاءت به من إصلاحات كانت مستحيلة أن ترضي المنتشرين في الشوارع والساحات، متسائلاً عماً إذا سيتوحد أهل الحكم في المواجهة مع الشارع أم أن هناك أكثر من حصان طروادة؟

الجمهورية/ اسعد بشارة

كتب عن الموقف الداخلي والعربي والدولي من انتفاضة السابع عشر من تشرين قائلاً إن الأميركيين أقرب إلى اللامبالاة وبالكاد أصدروا موقفاً يطلب حماية الاعتصام الشعبي، أما الفرنسيون فهم يدعمون بقاء الرئيس سعد الحريري، فيما تراقب كل من السعودية والإمارات بدهشة ما حصل في لبنان.

نداء الوطن/ ألان سركيس

قال إن بكركي تبدو وكأنها خلية نحل، فما كان يُحذّر منه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منذ أشهر وصلت إليه البلاد. ويواصل الراعي الذي قطع زيارته الأفريقية مشاوراته من أجل الخروج بالموقف المناسب والذي يتلاءم مع متطلبات المرحلة الدقيقة الحالية. ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بمشاركة البطاركة الأرثوذكس.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تساءلت هل تدخل البلاد في الفوضى أم أنها دخلتها بالفعل؟ وقالت هذا سؤال فرضته وقائع الأمس، على أثر إقرار الحكومة إصلاحات وسّعت حركة الاحتجاج في الشارع بدلاً من امتصاص غضب الناس التي رفضت الورقة الإصلاحية قبل أن تطّلع على تفاصيلها. كان المطلوب قرارات جذرية وجريئة كتغيير وجوه وزارية هي موضع شكوى الجمهور بصرف النظر عن أحقية المطلب أو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. غالبية القوى السياسية قالت أمس "كان المطلوب خطوات أكثر جرأة".

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ "الانتفاضة الشعبية" دخلت يومها السادس، وقد توسعت خارقة الحدود المناطقية والطائفية والمذهبية والسياسية كما الحزبية، إضافةً إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي مما يواجهه الناس من قطع طرقات وإقفال غالبية المؤسسات التجارية والدوائر الرسمية، ومنع المواطنين من التوجه إلى مراكز أعمالهم، وجرّاء ما يحدث بات السياسيون في موقف لا يحسدون عليه، وأضاف أنّها فرصة لإحداث "تغيير" عقلاني وعادل وعلى العديد من المستويات، لكن ذلك لا يستدعي استحضار الفوضى، فالتغيير والإصلاح لا يمكن أن يكونا بـ"شحطة قلم"، كما لا يكون بالاستسلام للأمر الواقع وحماية كل منهم، وإلا فإن البلد قد يدخل في مرحلة، بالغة الغموض، لكن لا أحد يضمن الخروج السليم منها.