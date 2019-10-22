The Washington Post

الحكومة اللبنانية تقترح إصلاحات مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة لليوم الخامس على التوالي

أعلنت الحكومة اللبنانية الاثنين عن إجراءات لتهدئة الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب الفساد في البلاد وبعد أن ظهرت آثار الاعتلال الاقتصادي في البلاد.

وكشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد أن منح نفسه 3 أيام عن سلسلة حلول ضمن حزمة تضمنت خفض رواتب المسؤولين إلى النصف ومعالجة قطاع الكهرباء الذي يعاني من مشكلات مزمنة.

وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحافي إن مستشارين ماليين سيدرسون خصخصة قطاع الاتصالات وسيتم إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة إضافة إلى تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أقرّت موازنة العام 2020 بعجز يبلغ 0،6% من دون تضمينه أية ضرائب.

هذا وكانت تراجعت ثقة المواطنين اللبنانيين إلى حد كبير والمهلة النهائية التي حددها الحريري جعلت المزيد من المواطنين ينزلون إلى الشوارع مع احتجاج مئات آلاف الأشخاص خلال عطلة الأسبوع ومطالبتهم الحكومة بالاستقالة.

وتعاني الحكومة اللبنانية من أزمة ديون وطنية هي ثالث أكبر أزمة ديون حول العالم وقد حاولت يوم الخميس الماضي فرض ضريبة إضافية لجمع عائدات من خلال مكالمات "واتساب".

إلا أن اللبنانيين الذين سئموا بالفعل من العيش في بلد يعاني من غياب المياه النظيفة والهواء النظيف وفي ظل بنية تحتية متهالكة قرروا أن يثوروا على واقعهم.

The Guardian

فايسبوك يكشف عن عمليات روسية وإيرانية للتدخل في انتخابات العام 2020

كشف تطبيق فايسبوك يوم الاثنين أنها أوقفت 4 عمليات أجنبية جديدة للتدخل مصدرها إيران وروسيا بما في ذلك استهداف الانتخابات الأميركية في العام 2020 وأشارت إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية تبدو مرتبطة بقراصنة إلكترونيين روس تابعين لوكالة بحوث الإنترنت الروسية (IRA).

حملة (IRA) المشتبهة تحمل بصمات عملية تتمتع بموارد كبيرة اتخذت خطوات عملانية متناسقة لإخفاء هوية المنفذين وموقعهم بحسب ما أعلن ناثانيال غلايشر رئيس قسم سياسة الأمن الإلكتروني في فايسبوك.

واستخدمت الحملة 50 حساباً على إنستاغرام وحساباً على فايسبوك إضافة إلى حوالى 246 ألف تابع لنشر حوالى 75 ألف إعلان وفقاً لشركة "غرافيكا" المتخصصة في تحليل مواقع التواصل الاجتماعي التي حققت في الحملة لصالح فايسبوك.

أما العمليات الأجنبية الثلاث الأخرى التي كشفت عنها فايسبوك الاثنين فتبيّن أن مصدرها إيران وقد استهدف أحدها الجماهير في الولايات المتحدة وفي بلدان شمال إفريقيا الفرنكوفونية.

روسيا اليوم

موسكو تعلن عن توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات خلال قمة "روسيا -إفريقيا"

صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم بأنه من المتوقع خلال قمة "روسيا-إفريقيا" توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، من بينها عدد من الاتفاقات التجارية، بين روسيا والدول الإفريقية.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "من المتوقع توقيع مجموعة كبيرة من الوثائق والمذكرات الحكومية المشتركة بين الوزارات، والمذكرات والعقود المختلفة بين عدد من الشركات"​​​.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا-إفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، في حدث يُعدّ الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.

وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.