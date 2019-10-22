الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري من بعبدا: الموازنة بعجز 0.6 من دون أي ضرائب وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وإلغاء وزارة الإعلام وخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "أن الإجراءات المنتظرة في الموازنة ومن خارجها سارت اليوم ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6 بالمئة ومن دون أي ضرائب"، لافتاً إلى "أن مصرف لبنان والمصارف تساهم بخفض العجز". وأشار الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "من الإجراءات المنتظرة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وتركيب "سكانر" على المعابر وتشديد العقوبات على المهربين وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير الضرورية حالاً وتسريع تلزيم معامل الكهرباء". وأعلن الحريري أنه "سيتم استقدام خبير مالي لدرس كل الاتجاهات للخصخصة في ملف شركات الخلوي". وشدد على "أن الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات". وقال الحريري "بعدما صبر اللبنانيون كثيراً وصلوا إلى مكان من اليأس ما أدى إلى الانفجار والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة لكنّ المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم"، لافتاً إلى "أنه طالب بسلسلة من الإجراءات منذ ثلاثة أيام وقد تمّ إقرارها في جلسة اليوم".

وكالة الأناضول

أردوغان: بعد لقائي مع بوتين الثلاثاء سنتخذ ما يلزم في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع الرئيس فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء مستجدات الأوضاع في سوريا، و"بعد ذلك سنُقدم على الخطوات اللازمة". جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي في منتدى تي آر تي وورلد، الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، يومي 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر". ولفت أردوغان إلى أن المدة المحددة لخروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة (120 ساعة) بموجب الاتفاق التركي الأميركي، أوشكت على الانتهاء، مضيفاً: "غداً سنبحث مع الرئيس بوتين هذا المسار وبعد ذلك سنقدم الخطوات اللازمة". وقال أردوغان: " على مدار 17 - 18 عاماً من حكمنا في تركيا، لم نجلس مع التنظيمات الإرهابية على طاولة واحدة ولن نجلس (...) بإمكان الآخرين الجلوس مع الإرهابيين، هذا الأمر لا يعنينا ولكن في الوقت نفسه يظهر المستوى الذي وصلت إليه السياسة الدولية وقوانين الحرب ومكافحة الإرهاب" وأردف :" الذين يقولون بأنهم الأقوى في العالم، كيف سيوضحون إرسالهم 30 ألف شاحنة أسلحة وذخيرة وعتاد لشمال سوريا عن طريق العراق، بأي مفهوم ديمقراطي سيفسرون ذلك؟ أين نجد هذا الفعل في القوانين الديمقراطية، ليخبرونا إنّ كان هذا الفعل موجوداً في السياسة الدولية؟ وإنّ كانت قوانين الحرب تنص على ذلك". وأضاف: "تركيا ليست لديها مطامع في أراضي أي دولة ولا ترمي للحد من حرية أي شعب أو إلحاق الضرر بمصالحه" وأردف: "تركيا تختلف بوجودها عن الذين يبيتون النوايا الخبيثة في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وإفريقيا والبلقان، فنحن هناك للمصير المشترك الذي يجمعنا، وهذا الشيء عصي على فهم من يعتبر قطرة النفط أغلى من قطرة الدماء" وقال أردوغان: "سنواصل وصف الإرهابي بأنه إرهابي والظالم بأنه ظالم دون أي تمييز."

وكالة أنباء رويترز

وزير الدفاع الأميركي يصل السعودية وسط زيادة للتوتر مع إيران وتحركات روسية

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى السعودية يوم الاثنين في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق الأوسط منذ تولى منصبه هذا الصيف، مع تزايد التوتر بين أميركا وإيران وسعي روسيا لزيادة نفوذها الإقليمي.

وبلغ التوتر بين واشنطن وطهران مستويات مرتفعة جديدة منذ مايو أيار 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015. ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشاتها النفطية الشهر الماضي. وسيجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأميركية بها خلال الزيارة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين والسيسي يبحثان استئناف الطيران العارض بين مصر وروسيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض – الشارتر بين البلدي. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم (الاثنين)، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان، الروسي والمصري، سيبحثان مسألة إمكانية عودة حركة الطيران العارض بين بلديهما: "بدون شك سيجري بحث هذه المسألة. لقد بحثاها في لقائهما السابق وتم إصدار بعض التوجيهات في هذا الصدد. ونحن نستعد لهذه المناقشة". وأضاف أوشاكوف: "لقد دعونا وزير النقل خصيصاً لهذه المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل". وكان قد أعلن نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك، في وقت سابق، أن مصر تعمل على استئناف رحلات الطيران العارض - الشارتر مع روسيا، مشيراً إلى أن" هذه المسألة هي في دائرة الاهتمام.