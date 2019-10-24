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أسبوع على الحراك الشعبي..

ماذا تحقق وإلى أين المسار؟

ما تحقق هو: وصول الرسالة إلى المراجع، قطع طرق بعد الساحات. خسائر مالية واقتصادية على مستوى البلد والقطاعات.

إلى أين المسار؟

ثمة ثلاثة احتمالات لا رابع لهما: تعديل وزاري من شأنه حلحلة الوضع الحكومي، تشكيل حكومة خبراء وفي هذا محظور يتعلق برفض حزب الله إسقاط الحكومة وقيام تظاهرات حزبية مضادة وتفلت الوضع. ودفع الجيش إلى ضبط الشارع والإشراف على حل دستوري.

المنار

هي صرخة فتحت للبنان الآفاق، فمن يريدها لقطع الطرقات؟ وهي عابرة للمناطق والطوائف والمذاهب، فمن يريد تحويلها إلى متاريس وخنادق؟

... وللمتظاهرين: أنتم لستم قطاع طرق، ولو كنتم كذلك لما صنعتم هذا المشهد، فاقطعوا الطريق على المشوهين الذين أخذهم الحنين إلى مشهد النزال في الزواريب وهم أعجز من أن يخوضوه في الساحات السياسية..

nbn

لا أفق واضحاً في تحركات الشارع اللبناني التي تتواصل عبر الساحات أو عبر قطع الطرقات حيث تقطعت معها الأوصال بين المناطق، وتعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على إعادة فتحها، وخصوصاً الطرقات الرئيسية التي تشكل شرايين حيوية تربط العاصمة بيروت بمدخليها الجنوبي والشمالي، مع ما يعنيه ذلك من تأمين المستلزمات الضرورية للمواطن.

mtv

بعد سبعة أيام بلياليها لم يقتنع أهل السلطة بالعودة إلى رشدهم وعدم سلوك الطرقات الوعرة التي سلكها في التاريخين القريب والبعيد مستبدون وأباطرة، انتفضت عليهم شعوبهم فقمعوها، ما أدى إلى إهراق دم غزير وإحداث خراب عميق قبل سقوطهم عن عروشهم.

نقول هذا الكلام بعد سبعة أيام راهنتم خلالها على أن الناس ستتعب وتيأس وتجوع ففشلتم، وبعد أن استجديتم صانعي المطر عل المطر يرطب عزائمهم فشلتم، وبعد أن راهنتم على زج الجيش في المعركة بحجة فتح الطرقات لأسباب تدعون أنها نبيلة فشلتم أيضاً.

NTV

وفي اليوم السابع استراح الشعب على شارعه.. وتعبت السلطة.. وارتفعت دمعة الجيش ملء عين الوطن، فقبل أسبوع كان لبنان طالعاً من حريق الطبيعة.. حينذاك تدخل الله فمد يد العون للسلطة.. أما اليوم فإن الحريق المندلع لا شيء يخمده، فالمتظاهرون يحرسهم الرب.. وأمطار السماء حبست زخاتها وتجمعت كتل غيوم تراقب المشهد من فوق، وأحد أبرز هذه المشاهد طرابلس لسابع يوم.. تلك المدينة العميقة التي عادت لكل الناس، لا يحتجزها زعيم سياسي ولا يأسرها تطرف الفيحاء، استجمعت أصالة تعايشها وتنوعها..

OTV

أما في السياسة، فالأبرز اليوم، ما صدر عن بكركي: تأييد لمطالب الناس، وللإصلاحات التي باشرت بها الحكومة، من دون الحديث عن استقالتها، إلى جانب رفض صريح للمس بحرية التنقل، وهو شأن ارتفعت اليوم وتيرة استنكاره، خصوصاً على لسان المرضى الذين تعذر عليهم الحصول على الدواء أو بلوغ المستشفيات، والتلامذة والطلاب، إلى جانب جنود الجيش اللبناني، الذين ثمة من أصر اليوم على منعهم من القيام بواجبهم، بحماية حق التظاهر للمحتجين من جهة، وحفظ حق المرور لسائر اللبنانيين، من جهة أخرى.

LBC

في اليوم السابع، الشعب سيد الساحات، واقترب من أن يفرض أجندته على الواقع السياسي ...

منذ الصباح، كان هناك قرار بتسهيل أمور المواطنين على الأوتوسترادات، لكن المعتصمين لم يتراجعوا قيد أنملة، كان قرار قيادة الجيش التعاطي بأقصى درجات الحذر والروية مع المعتصمين، وفي المقابل تسهيل أمور المواطنين الذين يريدون العبور سواء لدواعي العمل أو لغير ذلك...

الميادين

أعلن ​الكرملين​ أن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أبلغ نظيره السوري، ​بشار الأسد​، بالبنود الأساسية لمذكرة التفاهم الروسية التركية حول ​سوريا​. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع الأسد "حيث أبلغ الرئيس الروسي نظيره السوري بنتائج اللقاء مع الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، والذي استمر أكثر من 6 ساعات، وشرح البنود الأساسية لمذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها نتيجة المحادثات".

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء ​العراقي ​عادل عبد المهدي​ أن "​حكومة​ بلاده لم تمنح أي إذن لقوات ​الجيش الأميركي​ المنسحبة من ​سوريا​ للبقاء في العراق".

العربية

صدر أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الخارجية ابراهيم العساف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية. وشملت الأوامر الملكية تعيين ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وإعفاء وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل.