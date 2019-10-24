لبنان الحر

حيا رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ على "موقفها المشرِّف".

صوت لبنان

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أنه "بعد اليوم الأمور رهن كيف سيكون رد الفعل على المطالب"، مشيراً إلى أن "​الأزمة​ هي أزمة ثقة وتراكمية وليست بنت الأمس، أزمة الثقة لا يمكن ترميمها بـ 24 ساعة".

وفي حديث له، أوضح بارود أن "حجم الأزمة كبير ويحتاج إلى معالجات توازي حجم المطالب"، لافتاً إلى "أنه أمام المشهد الذي نراه بكل ​لبنان​ يستدعي التدبير أن يكون أكبر من مقررات ​مجلس الوزراء، فالناس تتوقع حبس أشخاص فاسدين".

radio orient

نفت منسقية بيروت في ​تيار المستقبل​ نفياً قاطعاً أن تكون قد دعت إلى ​قطع طرقات​ أو تحركات مشابهة دعماً لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وأكدت في بيان لها تفهمها الكامل للحراك الشعبي في البلاد من منطلق كلام الرئيس الحريري بعد إقرار الإصلاحات في ​مجلس الوزراء​ الاثنين الماضي.

اذاعة النور

شدد النائب حسن فضل الله على أن "العمل الإعلامي يجب أن يكون مصان ومرفوض الاعتداء على أي أحد"، لافتاً إلى أن "حريتنا يجب أن تكون مصانة وتحركنا السلمي مصان".

صوت المدى

رد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ على رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، قائلا "تبقى الغرغرينا أهون من الخلية السرطانية التي تنتشر بصمت لتقضي على كل الجسد بخبث، مثلما فعلت لسنوات طويلة يا وهّاب، كما أخبرت مراسيلك سابقاً، تسعيرتك لن أدفعها لقاء صمت أكاذيبك التلفزيونية، إنزل عن موجة ​محاربة الفساد​ مش إلك، لن تبتزّني، ما مشي الحال معي سابقاً، ومش رح يمشي اليوم".