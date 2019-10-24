"الجمهورية" افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، قمة روسيا – أفريقيا الأولى من نوعها في سوتشي متعهداً أمام عدد من المسؤولين الأفارقة مضاعفة التبادل التجاري مع دول القادة في السنوات الخمس المقبلة، ووعد بأن تواصل روسيا دعم الدول الأفريقية عبر محو ديونها مؤكداً أن المبلغ الإجمالي يتخطى الـ 20 مليار دولار.

"الشرق الأوسط" أعلنت السلطات الألبانية أمس أنها اكتشفت خلية إرهابية تابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني، تخطط لهجمات في ألبانيا ضدّ معارضين إيرانيين.

"الشرق الأوسط" عين رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودي أمس الأربعاء منافسه في الانتخابات وزيراً للدفاع.

"الجمهورية" دعت الصين وفداً من حركة طالبان للمشاركة في مؤتمر بين الأفغان يعقد في بكين أمس بعد انهيار مفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة كادت أن تثمر اتفاق سلام.