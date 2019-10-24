"الجمهورية" أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن الحكومة التركية أبلغت إدارته بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائماً، وأضاف لذا أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 تشرين الأول، وحذر ترامب من أن العقوبات القاسية يمكن إعادة فرضها إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية. وأشاد بالاتفاق بين تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا ووصفه بـالنجاح الكبير.

"الجمهورية" حذر الرئيس رجب طيب إردوغان أمس من أن تركيا ستتخذ الإجراءات الضرورية في حال لم يتم احترام الاتفاقين اللذين جرى التوصل إليهما مع واشنطن وموسكو لانسحاب القوات الكردية من شمال شرق سوريا. كما أعلن أردوغان أنه في حال عدم احترام الأميركيين للاتفاق فلأننا سنستأنف العملية العسكرية بحزم.

"الجمهورية" بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تطبيق الاتفاق الروسي التركي حول تسوية الوضع شمال سوريا.

"الجمهورية" أعلن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين أمس أن بلاده ترى جدوى من إقامة منطقة آمنة على الحدود بين سوريا وتركيا تحت إشراف حلف الناتو شمال شرق سوريا.

"الجمهورية" أشادت السفيرة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي ناتو كاي بايلي هاتشيسون بالفكرة التي طرحتها وزيرة الدفاع الألمانية لمشاركة أوروبا بـــــ منطقة آمنة داخل سوريا إلا أن الدول الأخرى في الحلف أعربت عن تحفظاتها حيال ذلك.

"الجمهورية" دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا وسوريا وبقية دول المنطقة إلى العمل لضمان عدم ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً، مشيراً إلى أن بعض مسلحي داعش هربوا ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقاً؟

"الجمهورية" انفجرت سيارة مفخخة في المربع الأمني الخاضع لسيطرة السلطات السورية في مدينة القامشلي ولم تسجل أي إصابات.

"الشرق الأوسط" تعقد هيئة التفاوض السورية اليوم اجتماعاً في جنيف مع اللجنة المصغرة التي تضم كلاً من أميركا ألمانيا فرنسا بريطانيا السعودية والأردن لبحث موضوع اللجنة الدستورية وترتيبات جلستها الافتتاحية التي ستعقد في 30 تشرين الأول الجاري.

"الشرق الأوسط" اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أمس أن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف الأربعاء المقبل تشكل لحظة تاريخية وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

"الشرق الأوسط" أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس أنه سيوجه خطاباً اليوم إلى الشعب العراقي يتناول فيه الأوضاع الراهنة للبلاد والتأكيد على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة. من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي.

"الشرق الأوسط" دارت أمس معارك عنيفة في مدينة طرابلس الليبية بين الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق شهدت استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خاصةً في الضواحي الجنوبية من العاصمة.

"الشرق" أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أمس اليمين الدستورية في مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة تونس مؤكداً أن ما يعيشه التونسيون اليوم أذهل العالم باحترام الشرعية وقيادة ثورة حقيقية بأدوات الشرعية.

"اللواء" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء أمس أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية بدلاً من ابراهيم العساف وعين أيضاً صالح بن ناصر بن العلي وزيراً للنقل بدلاً من نبيل بن محمد العامودي.

"الجمهورية" قبلت مصر دعوة الإدارة الأميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.