النهار/ روزانا بو منصف

عرضت لوجود مخاوف من استهداف المؤسستين الأساسيتين القويتين في لبنان أي الجيش والقطاع المصرفي باعتبارهما الوحيدتين اللتين يتمحور الاهتمام الأميركي بلبنان حولها، وقالت: لا بد من الإقرار بأن عدم إبداء الاستعداد لتغيير الحكومة أو تعديلها يحظى برد فعل مماثل من الدول الغربية لاعتبارات متعددة أبرزها الخشية من ذهاب لبنان إلى فوضى كما إلى انهيار مالي راهناً.

الأخبار/ مروان بوحيدر

قال إنّه وبعد مرور سبعة أيام متواصلة على التحركات الشعبية التي تعمّ لبنان، لا تزال الحكومة تتعامل مع الموقف كما لو أنّ دورها انتهى بعد إقرار "إصلاحاتها" الاثنين لكن المتظاهرين لم يخرجوا من الشارع وأشار أنّ هذا الأمر يعني أن "ورقة الإصلاحات" لم تؤدِّ بعد غرضها المطلوب.

الجمهورية/ حسن خليل

عرض لوجود ثلاثة أخطار تهدد السلطة والشارع أبرزها:

خطر انهيار المصارف المقفلة أبوابها منذ أيام.

شريحة لن يرضى ممثلوها بأي تعديل في بنية الحكم لا تأخذ خلاله ضمانات للحفاظ على شرعية وجودها وديمومة كفاحها.

شارع في مقابل شارع مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الصدام والدخول في المجهول.

الجمهورية/ جوني منير

كشف عن وجود حديث من أروقة الأمم المتحدة وفيه أن الأمم المتحدة وفي حال جنوح الأمور في لبنان ناحية الفوضى أو المواجهات أو سقوط دماء، فإن هنالك من طرح إصدار قرار مستوحى من القرار 1244 الذي أعلن في حزيران عام 1999 حول كوسوفو، ووضع لبنان تحت انتداب الأمم المتحدة، ولأن الأمم المتحدة غير قادرة على تشكيل قوة دولية في هذه المرحلة لأسباب مادية وسياسية، فإن القرار يمكن اتخاذه لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي أثبت قدرته وتنظيمه وثقة الناس به. وقال إن انفلات الوضع على الأرض في لبنان وضرب الاستقرار والذهاب باتجاه صدامات ستسرع الاتجاه لتطبيقه.

الديار / أيمن عبد الله

تناول موضوع الانتفاضات على الساحات اللبنانية وقال "لن يخرج الناس من الشارع، وهذا الأمر بات واضحاً لكل من يملك عيناً لترى وأذناً لتسمع، فهيا نبحث عن الحلول التي قد ترضي هذا الشارع" كما نقل عن مصادر وزاريّة قولها إنّه لم يكن مسؤولو الدولة اللبنانية قد اقتنعوا، حتى يوم أمس، بجديّة الحراك والمطالب، فبعد أن اعتبروها باليوم الأول "قنبلة صوتية"، وباليوم الثاني "دخانية"، وباليوم الثالث "أجندة خارجية"، باتوا يعتبرونها اليوم تظاهرات شعبية وطنية يجب التعاطي معها على هذا الأساس رغم الخروقات فيها.

البناء/ علي يوسف

تحدّث عن القرارات الحكومية والمشروع الإصلاحي ورأى أنّه لا شك في أنّ الإجراءات الاقتصادية والإدارية وشبه السياسية التي اتخذتها الحكومة على أثر التحرك الشعبي، مهمة ومهمة جداً على الصعيد المالي وعلى اتجاهات المحاسبة والرقابة وعلى صعيد إعادة النظر في بعض المؤسسات الإدارية وموازناتها ولفت أنّ لبنان بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك، فهو بحاجة إلى رؤية اقتصادية وليس إلى توجّهات وإلى الانتقال من سياسة الاستجابة لمعالجة الأزمة إلى الفعل الاقتصادي الذي يرسم مساراً للتنمية المستدامة.

اللواء/ عامر مشموشي

نقل عن مصادر سياسية قولها إنّ التعديل الوزاري المقترح بناءً على رغبة حزب الله لن يكون مصيره أفضل من مصير الورقة الإصلاحية ليس فقط لأنّ الثوّار يرفضونه بل لأنّ رئيس الجمهوريّة يرفض بشكل قاطع أن يكون وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كبش محرقة ويتحمّل وحده المسؤوليّة عن كل ما حصل.

الشرق / عوني الكعكي

قال إنّ المشروع الاقتصادي لتجويع الناس، بدءاً بعدم حل أزمة الكهرباء منذ 30 سنة حتى اليوم، إلى فرض حكومات لا يُسمح لها أن تعمل، إضافةً إلى أشهر طويلة حتى يتم تشكيل الحكومة من العرقلات والشروط وصولاً إلى الفراغ الرئاسي، هذه كلها أوصلت الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه، مشيراً أنّ الدين الكبير ما كان ليبلغ ما بلغه لو حلّت أزمة الكهرباء منذ 30 عاماً.

نداء الوطن/ رمزي الحاج

تناول موضوع المواقف الرئاسية والسياسية التي برزت خلال الساعات الأخيرة مشيراً إلى أنّ قيادة "حزب الله" تبدو غير حاسمة في خياراتها حتى الساعة وغير سلبية تجاه البحث في أي من الخيارات المطروحة، مضيفاً إلى أنّه لا يزال رئيسا مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري "يحسبان ألف حساب" لأي خطوة قد تدخل البلد في نفق المجهول، وبهذا المعنى جاء تعبير الرئيس بري واضحاً خلال لقاء الأربعاء النيابي عن عدم حماسته لاستقالة الحكومة.