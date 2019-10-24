The Washimgton Post

قادة الاتحاد الأوروبي يفكرون في تأجيل بريكست مع ترجيح تحديد موعد الخروج في أواخر كانون الثاني

كان الجدول الزمني لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة من الجمود يوم الأربعاء، حيث ينتظر رئيس الوزراء بوريس جونسون قرار القادة الأوروبيين بالنسبة إلى ما إذا كان ينبغي تأجيل مغادرة بلاده للاتحاد وحتى متى سيتم تأجيل ذلك. وكان الأوروبيون ينتظرون ليروا إلى أي مدى يمكن أن يستمر الاتفاق الذي صاغه جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني قبل أن يقرروا تأجيل يوم المغادرة، الذي كان مقرراً في 31 تشرين الأول.

إلا أنه بعد أن أدى التصويت في البرلمان يوم الثلاثاء إلى إجبار جونسون على منح النواب المزيد من الوقت للتدقيق في شروط الخروج البريطاني، أصبح التحكم بتوقيت الخروج بين يدري بروكسل من جديد.

النتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يُقدم قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل المغادرة حتى 31 كانون الثاني، وهو ما طالب به جونسون في رسالة غير موقعة أرسلها احتجاجاً يوم السبت. وأجبر المشرّعون البريطانيون جونسون على المطالبة بتأجيل المغادرة بدلاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الأول دون التوصل إلى أي اتفاق يمهّد الطريق.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يوم الأربعاء، "إنني أوصي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بقبول طلب المملكة المتحدة بالتمديد"، وتحدث إنه تحدث إلى جونسون عبر الهاتف لشرح أسبابه. وبموجب الشروط المحتملة للتمديد، يمكن أن تغادر بريطانيا قبل نهاية كانون الثاني إذا وافقت على صفقة الانسحاب قبل ذلك.

ولكن لم يُكشف بشكل كامل ما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي سيوافقون تاسك الرأي. وكانت فرنسا، على وجه الخصوص، مشككة بسبب التأخير المتكرر، حيث تساءل الرئيس إيمانويل ماكرون عما إذا كانت مرونة الاتحاد تخفف من الضغوط التي يُفترض أن تشعر بها الإدارة السياسية في بريطانيا.

The Guardian

الشرطة تفتش مواقع في كو أرماغ بعد العثور على 39 جثة في شاحنة

فتشت الشرطة البريطانية في موقعين في إيرلندا الشمالية خلال الليل بعد العثور على 39 جثة داخل شاحنة مبرّدة في منطقة إيسيكس. وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هويات القتلى ضمن تحقيق أوسع في أسوأ مأساة تقع في المملكة المتحدة منذ 20 سنة. ويُعتقد أن عمليات التفتيش التي بدأت ليل الأربعاء مرتبطة باعتقال سائق الشاحنة الذي يخضع للتحقيق حالياً بشبهة ارتكاب جريمة قتل من قبل شرطة إيسيكس. وتم إعلام شرطة إيسيكس بالعثور على 39 جثة لأشخاص راشدين وجثة مراهق في متنزه للشاحنات الصناعية من قبل وحدة الإسعاف يوم الأربعاء عند الساعة 1:40 دقيقة . وفُتح تحقيق موازٍ لمعرفة ما إذا كانت شبكات الجريمة المنظمة المسؤولة عن عمليات تهريب الأشخاص وإحضار المهاجرين إلى المملكة المتحدة قد أدت دوراً في جريمة القتل هذه.

روسيا اليوم

صحيفة صينية تتحدث عن السلاح الروسي الذي تهابه الولايات المتحدة

اعتبرت صحيفة "suho" الصينية أن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية شن هجوم على روسيا، نظراً لامتلاك الأخيرة سلاحاً استراتيجياً، معتبرة أن امتلاك السلاح النووي "سر ضمان الأمن".

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال تخشى روسيا، رغم تفكك الاتحاد السوفايتي وتقليص موسكو ميزانية وزارة الدفاع، وذلك لأن الأسلحة الاستراتيجية الروسية حافظت على جاهزيتها القتالية الكاملة.

وأكدت الصحيفة أنه بعد تفكك الاتحاد السوفياتي سنة 1991 حافظت روسيا على 70% من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية وبقيت قادرة على توجيه ضربات استراتيجية من البحر والجو والبر، مؤكدة أن روسيا البلد الوحيد إلى جانب الولايات المتحدة الذي يمتلك هذه الإمكانات.

وأوضحت أن الدور الرئيس في "الثالوث النووي" الروسي تلعبه الصواريخ، التي توجد في قواعد أرضية، والمحافظة على جاهزيتها القتالية منذ زمن الحرب الباردة.

وتطرقت الصحيفة إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن البعض ظنّ في البداية أن هذه الخطوة ورقة ضغط على روسيا إلا أن الموازين سرعان ما انقلبت من خلال مناورات "رعد 2019" التي قام بها الجيش الروسي مؤخراً، وأكدت موسكو من خلالها للعالم كله وبوضوح أن روسيا ضامنة لأمنها بقوة أسلحتها الاستراتيجية.

وقال كاتب المقال إن روسيا لن تدخل سباق تسلّح و"الولايات المتحدة لن تجرؤ حتى على النظر لروسيا في العقود القادمة".