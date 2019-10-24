وكالة الأناضول

ألمانيا ترحب بالاتفاق التركي الروسي بشأن شمال سوريا

رحبت ألمانيا، بالاتفاق بين تركيا وروسيا بشأن إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. وأعرب شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي ببرلين، عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تهدئة حدة التوترات. وقال زايبرت: "نرحب بأن الاتفاق مدد وقف إطلاق النار لمدة 150 ساعة أخرى"، في إشارة للاتفاق بين تركيا وروسيا الثلاثاء حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وكالة أنباء رويترز

روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى أفريقيا وبوتين يستضيف زعماء القارة

أرسلت روسيا قاذفتي قنابل نوويتين إلى جنوب أفريقيا في مهمة تدريب، في خطوة تتزامن فيما يبدو مع افتتاح الرئيس فلاديمير بوتين لأول قمة روسية أفريقية تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جيش جنوب أفريقيا أن من المقرر أن تهبط قاذفتان استراتيجيتان من طراز توبوليف تو-160 بالقرب من جوهانسبرج في وقت لاحق. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع جنوب أفريقيا.

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأوروبي يناقش تأجيل بريكست وجونسون يتطلع إلى انتخابات مبكرة

يبحث الزعماء الأوروبيون ما إذا كانوا سيوافقون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المهلة الجديدة لهذا التأجيل، في الوقت الذي تحولت فيه أنظار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو اجراء انتخابات عامة مبكرة. ووافق مجلس العموم البريطاني في تصويت الثلاثاء، من حيث المبدأ ب329 صوتاً مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع التركي: أنقرة وواشنطن ستتغلبان على الخلافات بشأن مقاتلات "إف-35"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تعتقد أنه سيتم التغلب على الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن إنتاج مقاتلات إف-35. وتابع قائلاً "إنه يأمل أن تكون العقوبات، التي فرضتها واشنطن على تركيا بسبب هجومها هذا الشهر على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، مؤقتة".

وكالة أنباء شينخوا

إيران ترحب باتفاق تركي - روسي حول سوريا

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بالاتفاق الأخير بين تركيا وروسيا بشأن وقف القتال شمالي سوريا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان أن "إيران ترحب بأي إجراء يحترم وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية". وأوضح أن إيران تعتبر الاتفاق "خطوة إيجابية لاستعادة الاستقرار والهدوء فى المنطقة". وأضاف "نأمل من هذا الاتفاق معالجة المخاوف الأمنية التركية وكذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية".