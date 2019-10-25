الجمهورية: 21/10/2019

موراي بطلاً لأول مرة منذ 2017

أحرز المصنّف أوّل عالميا سابقا، البريطاني أندي موراي، لقبه الأوّل في منافسات الفردي لدورات محترفي كرة المضرب منذ 2017، بتغلّبه في نهائي أنفير البلجيكية على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات.

إصابة كبيرة لزوليه

أفاد بايرن ميونخ الألماني أنّ مدافعه الدولي نيكو زوليه تعرّض لتمزّق في أربطة ركبته اليسرى، ما اضطره لإجراء عملية جراحيّة، وهذا الأمر يعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

"معركة لوس أنجليس" تنطلق غداً

يستهلّ فريقا مدينة لوس أنجليس، ليكرز ونجمه ليبرون جيمس، وكليبيرز ونجمه الجديد كاوهي لينارد بطل الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز، معركة الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الشرق 22/10/2019

إصابة زولة مدافع بايرن ميونغ

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم إن مدافعه نيكلاس زولة أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة عاجلة.

تقدم لافت لــ "موراي" في تصنيف المحترفين

تقدم البريطاني أندي موراي، المصنف أول سابقاً، 116 مركزاً ليصبح الــ 127 في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك عقب فوزه دورة أنفير البلجيكية.

الشرق 23/10/2019

الانتقادات تزعج زين الدين زيدان

اعترف الفرنسي زين الدين مدرب ريل مدريد الاسباني أنه يمتعض من الانتقادات التي يتعرض لها، وذلك عشية مباراة الفريق خارج قواعده أمام غلطة سراي التركي في منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى في دوري أبطال اوروبا.

إنطلاق العدّ العكسي لجائزة الكرة الذهبية

بدأ العد العكسي لمعرفة من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم مع الاعلان عن القائمة لنهائية التي تحمل أسماء ثلاثين مرشحاً، قبل حفل تسليمها الرسمي في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر.

الجمهورية 24/10/2019

كليبرز يحسم "زعامة مدينة الملائكة"

حسم لوس أنجليس كليبرز المعركة الأولى على زعامة مدينة الملائكة (إسم لوس أنجليس بالإسبانية)، وذلك بفوزه على جاره لوس أنجليس ليكرز 112-102 في اليوم الأول من الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الجمهورية 24/10/2019

دي ليخت يدافع عن نفسه

رفض قلب الدفاع الهولندي لنادي يوفنتس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، الإنتقادات بحقه في وسائل الإعلام مؤخّراً، وقال إنه قدم عرضاً جيّداً في مواجهة لوكوموتيف مويكي الروسي.