TL

من الثابت القول إن لا جديد في التحركات الاحتجاجية في الساحات واستيعاب الجيش للوضع الميداني وتدخله حيث يلزم لحماية المتظاهرين وفتح طرقات مقفلة في وجه المارة من مرضى وشاحنات وصهاريج.

ومن الواضح أن الجديد اليوم سياسي تمثل في كلمة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين والتي أعطت الحق للمحتجين وانتهت إلى إشارة للواقع الحكومي الذي يجب أن يعالج.

المنار

كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، ومن الضروري استعادة الأموال المنهوبة..

الورقة الحكومية للإصلاح خطوة أولى، وبات من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي ..

هي ليست شعارات يرفعها المتظاهرون في الساحات، بل كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي خرج إلى اللبنانيين برؤيته للإصلاح، مطالباً المتظاهرين بمساعدته لتحقيقها..

nbn

الحركة الاحتجاجية طوت أسبوعها الأول من دون أن يتبلور لها أفق واضح... ووقائعها اليومية تتكرر: تجمعات وتظاهرات واعتصامات وقطع طرقات يسارع الجيش إلى إعادة فتح معظمها ولا سيما الحيوي منها، إلا أن ما استجد هو رفض شريحة كبيرة من المتظاهرين في رياض الصلح التعرض للمقاومة ورموزها في الاعتصام بعدما تم رفع شعارات وهتافات مستفزة لهم الأمر الذي ولد إشكالاً وتضارباً في الساحة.

NTV

وعد رئيس الجمهورية المتظاهرين بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي قائلاً: إن صرختكم لن تذهب سدى. فأنا حاضر للقاء ممثلين عنكم وسماع مطالبكم. والرئيس الذي طالما كان ينادي باستفتاء من الشعب لم يسمعه الشعب، وظل متماسكاً في الشارع ومتمسكاً بالعصيان المدني، لأنه لم يلمس من الوعد الرئاسي أي توجه لإصلاح أو تغيير فوري.

OTV

رسالة رئيس البلاد اليوم. رسالة رحبت بمضمونها بكركي، ولاقت مواكبة فورية من رئيس الحكومة. أما السخافات المتناقلة عبر بعض مواقع التواصل، والتفاهات التي يتعمد البعض إلهاء الناس بها، لحرف الأنظار عن الجوهر، فسترتد على أصحابها عاجلاً أم آجلاً، تماماً كما يرتد في كل يوم الاعتداء على حرية الصحافة والإعلام.

LBC

جاءت كلمة رئيس الجمهورية لتخطو خطوة إلى الأمام، إذ أعلن أنه أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها...

كلمة رئيس الجمهورية هي في السياسة وليست في الدستور، فالسقف بحسب رئيس الجمهورية هو "إعادة النظر بالواقع الحكومي" أي لا تغيير حكومياً بل تعديل وزاري، ولو كان يطالب بالتغيير لقال بكل بساطة " أصبح من الضرورة التغيير الحكومي" السؤال هنا: لماذا لم يطرح الرئيس التغيير واكتفى بالمطالبة بإعادة النظر؟

الميادين

قال خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إيران أعدمت 7 من الأطفال العام الماضي واثنان هذا العام، وتستعد لإعدام 90 طفلاً رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

الجزيرة

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، في كلمة له حول الإجراءات الإصلاحية، بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، وقال "أصدرنا تعليمات بعدم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية"، مؤكداً أن هناك تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ما وقع من عنف في الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة 157 شخصاً.

العربية

رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق لبلاده انتصاراً في سوريا، حيث حصلت أنقرة على ما تريده هناك.

وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء ما سماها "نتيجة عظيمة" في سوريا، ورأت أنه على صواب في ما أعلنه إذا كان يشير إلى مصالح الرئيس التركي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين.