لبنان الحر

نظّم حزب "القوات اللبنانية" بالتعاون مع منظمة "كونراد آديناور"، ومركز "الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية" ورشة عمل حول قطاع الاتصالات في لبنان بعنوان "تفعيل القيمة الاقتصادية والمالية لقطاع الاتصالات في لبنان".

صوت لبنان

رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ يدفع باتجاه التطبيق السريع والفوري لورقة الإصلاحات الاقتصادية، ومنفتح على مناقشة أي سيناريو حكومي، لا يؤثر على الوضع الاقتصادي في لبنان.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان تقدمهم سفير الاتحاد في لبنان رالف طراف وحضور سفراء كل من النمسا ماريان وربا، بلجيكا هوبير كورمان، بلغاريا بويين بيليف، قبرص بانايوس كرياكوس، تشيكيا ميكايلا فرانكوفا، الدانمارك مورير جوهل، فنلندا تانا فرنانديز، فرنسا برونو فوشيه، المانيا جورج بيرلغلينغ، اليونان فرانسيسكوس فيروس، هنغاريا جيزا يمناللي، إيطاليا ماسيمو ماروتي، هولندا جان فالتمانز، بولندا بيرزيمسلاو نيزولسكي، رومانيا فيكتور ميركيا، سلوفاكيا لوبومير ماكو، اسبانيا خوسيه ماريا فيري دو لا بينا، السويد يورغن لينستروم، إنكلترا كريس رامبلينغ والوزير السابق غطاس خوري وجرى خلال الاجتماع استعراض مجمل التطورات في لبنان والأوضاع العامة.

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​قطع الطرقات​ قطع للأرزاق وحرمان للناس من حق وحرية التنقل، هذا ظلم واعتداء على حق أساسي. التظاهرات والتجمعات أمر حضاري شرط أن لا تعتدي على حقوق الناس الذين تنطق باسمهم وتدافع عن حقهم. خشيتي أن يحرف البعض الحراك عن مساره ويجهضه بسوء تصرفه!".

صوت المدى

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​بيروت​ السيد يان كوبيتش، الذي أطلعه على موقف مجموعة الدعم الدولية من التطورات الراهنة.