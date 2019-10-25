"نداء الوطن" طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 كانون الأول، في إطار مساعيه لضمان انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة المعارضة العمّالية، مضيفاً أنه يعود إلى الاتحاد الأوروبي تحديد ما إذا كان يريد تأجيل البريكست ولأي مدة.

"الشرق الأوسط" ذكر تقرير أن السلطات الأمنية الألمانية ليست على علم حالياً بمحل إقامة نحو 20 مقاتلاً وداعماً ألمانياً تابعين لتنظيم "داعش".

"نداء الوطن" أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو أرسلت كتيبة من منظومة صواريخ إس 400 وأنظمة "بانتسير" المضادة للطائرات إلى بلغراد في أوّل تدريبات عسكريّة مشتركة بين البلدين في صربيا.

"الجمهورية" حذر وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر أمس من أن تركيا "تسير في الاتجاه الخطأ" من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في "منطقة آمنة" هناك. وأقر إسبر بوجود بعض الانتقادات للانسحاب الأميركي لكنه أشار إلى أن لا أحد عرض بعد بديلاً أفضل لما قامت به الولايات المتحدة ونحاول الحفاظ على آفاق استراتيجية للغاية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس خططه للانسحاب من اتفاق باريس المناخي قبل أقل من أسبوعين من الموعد الذي يمكن لإدارته فيه بدء العملية بشكل رسمي.

أطلقت القمة الروسية – الأفريقية التي اختتمت أعمالها أمس، في منتجع سوتشى الروسي مرحلة جديدة من العلاقات بين موسكو والقارة السمراء وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها صفحة جديدة في تاريخ مشترك، وأسفرت القمة عن توقيع عقود كبرى واتفاقات تؤسس لتطوير شراكة استراتيجية بين الطرفين.

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة بتبريد في بريطانيا تعود إلى مواطنين صينيين، مضيفة أنها فتحت تحقيقاً واسعاً لتحديد ظروف المأساة والضحايا وهم 7 نساء وفتاة و31 رجلاً.