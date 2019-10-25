"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس إصابة 5 جنود أتراك في اشتباكات وقعت في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، في وقت أكدت فيه أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الجانب الروسي للاتفاق على آليات مراقبة اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي بشأن المنطقة الآمنة.

"الشرق الأوسط" انفجرت سيارة مفخخة أمس قرب مبنى المركز الثقافي القديم في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، مما أسفر عن وقوع 4 إصابات بينهم مدنيان.

"الشرق الأوسط" التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمود جواد ظريف بعد أن رحبت طهران بالاتفاق التركي-الروسي حول وقف العمليات في شمال شرقي سوريا في باكو أمس لبحث آخر التطورات في شمال شرق سوريا وعملية أستانا واللجنة الدستورية السورية.

"اللواء" انسحبت القوات الكردية من مواقع عدة في شمال شرق سوريا الحدودية مع تركيا تطبيقاً لاتفاق أبرمته موسكو وأنقرة مكنتها من فرض سيطرتها مع دمشق على مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية الكردية فيما بدأت القوات الروسية بموجب الاتفاق تسيير دورياتها في المناطق الشمالية قرب الحدود مع تركيا.

"اللواء" أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي واجه قراره سحب قواته من شمال سوريا انتقادات شديدة واتهم أمس بتخليه عن الأكراد بالاتفاق الروسي التركي.

"اللواء" أفادت مجلة نيوزويك نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون أن الولايات المتحدة تنوي إرسال دبابات "أبرامز" لحماية حقول النفط في شرق سوريا.

"اللواء" دان البرلمان الأوروبي أمس التدخل التركي في شمال شرق سوريا ودعا أنقرة إلى سحب كامل قواتها من هذه المنطقة.

"اللواء" قالت وزارة الخارجية التركية نرفض الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلاً بشأن عملية نبع السلام مضيفاً لن تقرر أي قوة منع تركيا من أخذ التدابير اللازمة لضمان أمنها.

"النهار" أفاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون أمس أن وقف النار في شمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد بينما سيعقد ممثلو القوى الكبرى اجتماعاً في جنيف قبل الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.

"النهار" قبضت قوى الأمن في مخيم الهول بمحافظة الحسكة على خمس داعشيات من ألمانيا وتركيا وأوزبكستان في رفقتهن 18 ولداً حاولن الفرار نحو الحدود العراقية بعد انطلاق العملية التركية شمال شرق سوريا.

"النهار" أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بوابات أوروبا ستفتح أمام اللاجئين السوريين عندما يحين الوقت لذلك مؤكداً أن تركيا تخوض كفاحاً دولياً وتقف صامدة أمام هجمات كبرى الدول.

"الشرق الأوسط" قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرغ إن الوضع في شمال شرقي سوريا معقد للغاية مضيفاً على هامش اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل التي انطلقت الخميس وتستغرق يومين أن هذا الملف محور نقاشات الوزراء.

"الشرق الأوسط" أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن قواته التي تقترب من اجتياح العاصمة طرابلس دخلت أمس للمرة الأولى إلى مناطق جديدة بعدما سيطرت عليها.

" الجمهورية" اعتبر وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أمس أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين بات قريباً ما سينهي صراعاً على السلطة في ميناء عدن الجنوبي.