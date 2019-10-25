النهار/ روزانا بو منصف

كشفت عن وجود أجواء تشير إلى إجراء تعديل حكومي من أجل إظهار جدية فعلية وليس مجرد وعود، مشيرة إلى مخاوف من انهيار مالي إثر التطورات الأخيرة، فيما المخاوف تثير من حصول فراغ حكومي في حال استقالة الحكومة من دون بديل جاهز. وقالت إن المهلة المتاحة أمام المسؤولين ضيقة جداً وهي مسألة بضعة أيام محددة ليس إلا خصوصاً أن الشارع يريد أكثر بكثير.

البناء/ خالد الداعوق

قال إنّ التظاهرات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان في الأيام الأخيرة تعبّر عن حجم الألم والوجع الذي يصيب اللبنانيين جراء السياسات العامة الخاطئة على أكثر من صعيد لافتاً إلى أنّها أنتجت مفاعيل سيئة ونتائج كارثية اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً. وأشار أنّ الأهمّ في كلّ ذلك هو أن يبقى الوعي في المرتبة الأولى، سواء لدى المتظاهرين على اختلاف شعاراتهم ومطالبهم، أو لدى أفرقاء السلطة بكلّ مكوّناتهم، لأنّ أيّ تصرّف لا يستند إلى الوعي والحكمة والتعقل يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يُحمد عقباه لا سيما في هذه الأجواء المتشنّجة والمشحونة.

الجمهورية/ طوني عيسى

توقع أن يكون البلد في حال من المراوحة الى أن تطرأ معطيات تعرض تحولاً جديداً ولكن لا يمكن لأركان السلطة الّا الهبوط في تنازلات تدريجية ستقرر الأحداث طبيعتها وحدودها. وسأل هل يبقى الوضع تحت السيطرة سياسياً واقتصادياً ومالياً ونقدياً وأمنياً، أم تنشأ معطيات تخلط الأوراق وتقلب الطاولة بما فيها ومن فيها؟

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن السلطة ستصل في الأيام المقبلة الى خيار من إثنين: إما التجاوب مع مطلب الناس باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى من اختصاصيين وإما إنهيار كل السلطة على وقع الإنهيار المالي، وسأل هل ستتنازل السلطة للناس من أجل انقاذ البلد، أم تواصل محاولاتها لقمع حركتهم وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

الشرق / تيريز القسيس صعب

رأت أنّ المواقف تفاوتت أمس بعد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين مؤيد ومعارض لكل ما طرحه من حلول، ونقلت عن مصدر ديبلوماسي أوروبي قوله إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وصف المشكلة القائمة في البلد، مقدّماً اقتراحات وحلول، لافتاً لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، لكن الأهم دعوته إلى فتح باب حوار مع المعتصمين من دون تحديد سقف زمني له، ومقدساً حرية التظاهر والتعبير. واعتبرت أنّ الخيارات اليوم مختلفة فإما التطعيم بأربع وزراء والذي لا يتطلب ثقة مجلس النواب، وإما تبديل حقائب وزارية أقله عشر حقائب مشيرةً أنّ هذا يتطلب اعطاء ثقة للحكومة، واما إقالة وزراء من الحكومة، او تقديم استقالة الحكومة كلها والعمل على تشكيل أخرى.

نداء الوطن/ سناء الجاك

قالت إنّ "الذهنية الطائفية هي أساس مشكلات البلد" وهي بالتأكيد تبادر الى أذهان المتظاهرين على امتداد الوطن. واعتبرت التمرّد اللبناني الحارق الخارق استفاق، وفضح بضاعة الحكومة الفاسدة مضيفةً أنّها باتت تصعب لملمة الوضع بفعل صرخة واحدة أعادت الشعوب اللبنانية التي أُريد لها أن تبقى متنابذة إلى لبنانيتها لا أكثر ولا أقل، إلى البقاء في الشارع حتى تسقط التركيبة السلطوية.