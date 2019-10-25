The Washington Post

تركيز ترامب على حماية حقول النفط في سوريا يسلّط الضوء على تطوّر مهمة الولايات المتحدة

تعهّد الرئيس ترامب يوم الخميس بأن تمنع الولايات المتحدة الدولة الإسلامية من استعادة السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، مؤكداً اهتمامه بموارد الطاقة الموجودة في المنطقة رغم الخطوات التي اتخذها لتقليص المهمة العسكرية الأميركية في البلاد. وقال ترامب على تويتر: "لن نسمح مطلقًا لتنظيم "داعش" الذي بدأ يتشكّل من جديد بالسيطرة على هذه الحقول وربما حان الوقت لكي يبدأ الأكراد بالتوجه إلى منطقة النفط!" وأشار الرئيس ترامب مراراً وتكراراً إلى المناطق المنتجة للنفط في سوريا وهو يدافع عن قراره المفاجئ بسحب معظم القوات الأميركية في خطوة يقول النقاد إنها سمحت بتجدد نشاط "داعش" وعرّضت حليف للخطر في ساحة المعركة. وجاءت تعليقات ترامب الأخيرة في الوقت الذي يدرس فيه البنتاغون خطة لنشر أسلحة ثقيلة حول حقول النفط والإبقاء على عدد أكبر من الجنود مقارنة مع ما اقترحه المسؤولون في السابق، مما قد يخفف من الأثر العملي للانسحاب المعلن عنه. وتؤكد هذه الخطة على التهديدات الأمنية المستمرة في سوريا، وعلى حساسية البيت الأبيض تجاه توبيخ الذي كاله الكونغرس. كما أنه يبرز أن المهمة الأمريكية تتحول على ما يبدو من مهمة تركز على محاربة الدولة الإسلامية إلى مهمة لمنع حكومة البلاد من استعادة السيطرة على جميع الحقول النفطية.

The Guardian

تركيا متهمة باللجوء إلى التهديدات والخداع لترحيل لاجئين سوريين

أُجبر مئات اللاجئين السوريين في تركيا على العودة إلى بلادهم التي شلّعتها الحرب، فيما كان بعضهم مكبّلاً بالأصفاد، بعد تلقيهم تهديدات بالتعرّض لأعمال عنف أو للخداع للتوقيع على اتفاقات "العودة الطوعية". هذه هي الادعاءات الواردة في تقرير قاسٍ صادر عن منظمة العفو الدولية، نُشر يوم الجمعة، والذي يزعم أنه وثق ما لا يقل عن 20 حالة من عمليات الترحيل القسري غير القانونية من جانب السلطات التركية. وتستضيف تركيا حوالى 3.6 مليون سوري فرّوا من الحرب، وهو وضع أصبح يشكّل صداعاً سياسياً داخلياً لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان. حذر أردوغان، قبل شن العملية العسكرية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا المتحالفة سابقاً مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، من أنه يعتزم إعادة توطين مليوني شخص في "منطقة آمنة" على طول الحدود. يأتي تقرير منظمة العفو الدولية في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذه دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على تركيا بعد أن بدأت البلاد حملتها. يوم الأحد، حذر أردوغان من أن القوات التركية ستسحق مقاتلي الميليشيات الكردية إذا لم تنسحب من "المنطقة الآمنة" بموجب اتفاق الهدنة الهش.

روسيا اليوم

بيونغ يانغ تطلب من الجارة الجنوبية إزالة منشآتها في جبل كومكانغ

أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، أن كوريا الشمالية أرسلت إخطاراً إلى كوريا الجنوبية، واقترحت فيه مناقشة إزالة منشآت كورية جنوبية في المنتجع السياحي لجبل كومكانغ. وقال وزير الوحدة إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مشاورات فعلياً مع شركة "هيونداي آسان" وغيرها لوضع تدابير. وأضاف أن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ لا تستبعد سيول من المشروع كلياً، نظراً لأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبّر عن ترحيبه بزيارة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى المنتجع في أي وقت. وذركت وكالة كوريا الشمالية في وقت سابق، أن كيم أعرب خلال زيارة تفقدية قام بها للمنطقة، عن عدم رضاه على وجود مبان تابعة لكوريا الجنوبية في الجبال، مضيفا أن النظر إليها "مزعج". وقال كيم إنه ينبغي إزالة تلك المباني بالكامل بعد مشاورات مع سيول، مضيفاً أن على بلاده ألا تعتمد على جارتها الجنوبية في استقطاب السياح للجبل من خلال برنامج الرحلات السياحية المتوقف في الوقت الحالي.