وكالة الأناضول

أردوغان: عندما يحين الأوان سنفتح حدودنا للمهاجرين صوب أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه عندما يحين الأوان ستفتح تركيا حدودها للمهاجرين ليتوجهوا صوب أوروبا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نخوض اليوم كفاحًا دوليًا ونقف صامدين أمام هجمات كبرى الدول".

وتابع الرئيس التركي: "انتقلنا إلى استراتيجية القضاء على الهجمات الموجهة ضد بلادنا في مصدرها مباشرة".

وأوضح أردوغان: "حينما أقول سنفتح حدودنا أمام المهاجرين يرتبكون (الأوروبيون)، عندما يحين الأوان سنفتح الأبواب".

وكالة أنباء رويترز

أميركا تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء إن الشعب اللبناني "غاضب بحق" من حكومته لرفضها معالجة الفساد وإن واشنطن تدعم حقه في التظاهر السلمي.

واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع احتجاجاً على سياسيين يعتبرهم المتظاهرون مسؤولين عن الفساد والهدر في دولة مثقلة بالديون وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية.

ودعا المسؤول الأميركي الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشعب واصفاً الاحتجاجات بأنها "تأخرت كثيرا.ً

وأضاف المسؤول للصحفيين قائلاً "إن الشعب اللبناني يشعر بإحباط. الحشود التي تخرج ضخمة... الشعب يريد أن يرى إجراء. إن حكومة الولايات المتحدة تدعم حقه (الشعب اللبناني) في المطالبة بإجراء لإصلاح الفساد من أجل محاربة الفساد...هذه ليست مشكلة جديدة".

وكالة فرنس برس

وزير الدفاع الأميركي: تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ" بشأن سوريا

حذّر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس من أن تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ" من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في "منطقة آمنة" هناك.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن "تركيا تضعنا جميعًا في وضع رهيب" عبر عمليتها العسكرية في سوريا هذا الشهر لمواجهة القوات الكردية التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية..

وأضاف "أعتقد أن لا مبرر للتوغل" التركي في سوريا.

وأكد أنه يقع على عاتق الحلف الأطلسي حاليًا "العمل معًا لتعزيز شراكتنا معهم وإعادتهم إلى الاتجاه (الصحيح) ليعودوا حليف الماضي القوي والذي يمكن الاعتماد عليه".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لأول مرة... صواريخ "إس-400" تشارك في مناورات خارج روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى خارج روسيا. وتم نقل كتيبة صواريخ "إس-400" إلى صربيا للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وصربيا.

وحملت وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية معها أيضاً مجموعة من منظومات "بانتسير إس" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

وتتضمن فعاليات مناورات "الدرع السلافي 2019" قيام قوات الدفاع الجوي بصد الهجوم الجوي.

وتستضيف صربيا المرحلة الثانية من مناورات "الدرع السلافي 2019"، التي تستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت المرحلة الأولى جرت في سبتمبر/أيلول في مقاطعة أستراخان في روسيا.