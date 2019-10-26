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تغيير الحكومة أمر مستبعد في المدى القريب لأسباب عدة، تبدأ برفض ركوب بعض الجهات المحلية موجة الاحتجاجات الشعبية، وتمر في خطر الفراغ، وتنتهي بتوصيات سفراء الدول الكبرى بالعمل الحكومي والاستقرار الأمني.

المنار

لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي والدولي، هي ليست نظرية مؤامرة، بل ما تؤكده المعطيات والمعلومات، ولا تصدقوا السفارات، فالمهم ليس ما يقولونه بل ما يقومون به، قال السيد نصر الله، وهناك خشية من استهداف البلد، اي الدولة والجيش والشعب والمقاومة.

nbn

هي الخشية من الفراغ وليس من أي شيء آخر.

لاقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الخشية، مشدداً على "أن الفراغ قاتل ويجب منعه مع الإنفتاح على أي نقاش". السيد نصرالله رفض القبول بإسقاط العهد وعدم تأييد إستقالة الحكومة وقال: "لا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة في ظل الظروف الراهنة".

mtv

التحرك الميداني لحزب الله واكبته كلمة على درجة كبيرة من الأهمية وجهها السيد حسن نصر الله إلى اللبنانيين، وهي تشكل في المبدأ تتمة لخطابه السبت الفائت. نصر الله لوح وحذر من الفراغ والانهيار وانقسام الجيش والحرب الأهلية، موجهاً رسائل مبطنة في اتجاهات عدة.

NTV

السيد نصرالله تقدم مساره في عدم تأييد استقالة الحكومة على مسار الدعوة إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي. يبقى احتمال ألا يتفاعل الشارع مع هذه الحصيلة.

إذا البلد أمام مرحلة دقيقة مع الدخول في الأسبوع الثاني على حركة الإحتجاجات، من دون معرفة الأفق التي ستصل إليه التطورات، خصوصاً أن الشارع بدأ يشهد توترات لم يغب عنها الطابع العنفي، خصوصاً مع المواجهة التي وقعت في ساحة رياض الصلح بين متظاهرين ينتمون إلى حزب الله، ومتظاهرين من فئات مختلفة.

OTV

إذا كان الهدف فرض الإصلاح بقوة الاقتراع بالأقدام، اتفقوا على من يمثلكم وأرسلوه للحوار، و"أنا ناطركن"، قال رئيس البلاد. إذا كان الهدف فرض الإصلاح بقوة الاقتراع بالأقدام، فإعادة النظر بالواقع الحكومي أمر بديهي، من دون السماح بالوقوع في الفراغ، كما نبه الأمين العام لحزب الله اليوم.

LBC

شهر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "لاءاته الثلاث": "لا نقبل بإسقاط العهد، لا نؤيد استقالة الحكومة، لا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة، في هذا الظرف"..

التدقيق في اللاءات يظهر تباينا بينها: "لا نقبل" غير لا "نؤيد"... "لا نقبل" فيها معنى "الفيتو" ... "لا نؤيد" خالية من "الفيتو"، فهل ترك السيد نصرالله الباب مفتوحاً، ولو على نطاق ضيق، للتعديل أو لتغيير الحكومة؟

لا جواب حتى الساعة، فلاءات السيد جاءت بعد أربع وعشرين ساعة على دعوة رئيس الجمهورية إلى "ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، وبعد ترحيب رئيس الحكومة بهذه الدعوة.

الميادين

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات أمنية في طريق جديد على الحدود السورية التركية انطلاقاً من مدينة القامشلي"، موضحةً أنه "قام رتل للشرطة العسكرية الروسية في الـ25 من شهر أكتوبر للعام الحالي بدوريات على الحدود السورية التركية سالكا طريقا جديدا​​​ من القامشلي".

الجزيرة

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة ​العراقية ​سعد الحديثي​ أن "قوات الأمن تعاملت بكل سلمية مع المتظاهرين في العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت عدة خطوات لتنفيذ مطالب المتظاهرين ولكنها تحتاج لوقت لتحقيقها"، لافتاً إلى أن "عمليات الحرق والفوضى لن تساعد على تحقيق مطالب المتظاهرين العراقيين".

العربية

دعا وزير الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​ تركيا إلى "التحقيق فى مزاعم الانتهاكات الخطيرة في شمال شرقي سوريا".