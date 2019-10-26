لبنان الحر

توجّهت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، إلى عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ والجيش اللبناني، قائلةً: "الله يعطي العافية" لكلّ عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش الذين يبذلون كلّ جهد ويتفانون بكلّ مسؤوليّة ليحموا المتظاهرين والمواطنين ويحافظوا على الأمن، حتّى تمر هذه المرحلة الصعبة على لبنان على خير".

صوت لبنان

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ أن "ما نراه اليوم من محاولة حرف الأنظار عن توسّع الثورة، بالمعتدين حيناً أو بتجمعات محدودة مواجِهة، ليس سوى دليل على الإفلاس التام وهو لن يؤدي إلا إلى المزيد من الثورة والنقمة لدى الشعب الموجوع ولا تضيعوا البوصلة ولا تحاولوا تجاهل مطالب الثوار والمحتجين".

radio orient

أكّد الأمين العام لـ"​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​، أنّ "المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" لم يجتمع اليوم، ولم يصدر عنه أي كلام، ولا سيما ما نُسب إليه من أنّه يعتبر استقالة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ انتحارًا سياسيًّا. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق".

اذاعة النور

لفت وزير العدل ​ألبرت سرحان​ الى "أننا شددت أمام وفد من المحامين، على حرية الشعب اللبناني بالتظاهر السلمي وحقه في التعبير تحت سقف القانون مع مراعاة حق الآخر بالتنقل. كما أن العمل جار على إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام واسترداد الاموال المنهوبة".

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ أن "المشهد معقد جداً وانفجر على مشهد معيشي اقتصادي حيث كان هناك احتقاناً كبيراً ووضعاً معيشياً ومالياً صعباً وكان هناك فقداناً للثقة بسبب تراكم السنوات ومع الأسف أدى إلى هذا الانفجار بسبب شرارة "الواتساب" وهذا أمر محق والناس انفجرت بسبب الاوضاع التي يعيشونها"، مؤكداً أن "شعار "كلن يعني كلن" ليس محقاً لأن القضاء من يحقق من هو الفساد لا الناس هي من تقرر ذلك ولا يمكن "كب حرام" على الناس"