الشرق/ تيريز القسيس صعب

رأت أنّ المواقف تفاوتت أمس بعد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين مؤيد ومعارض لكل ما طرحه من حلول، ونقلت عن مصدر ديبلوماسي أوروبي قوله أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وصف المشكلة القائمة في البلد، مقدّماً اقتراحات وحلول، لافتاً لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، لكن الأهم دعوته إلى فتح باب حوار مع المعتصمين من دون تحديد سقف زمني له، ومقدساً حرية التظاهر والتعبير. واعتبرت أنّ الخيارات اليوم مختلفة فإما التطعيم بأربع وزراء والذي لا يتطلب ثقة مجلس النواب، وإما تبديل حقائب وزارية أقله عشر حقائب مشيرةً أنّ هذا يتطلب إعطاء ثقة للحكومة، وإما إقالة وزراء من الحكومة، اتو تقديم استقالة الحكومة كلها والعمل على تشكيل أخرى.

البناء/ خالد الداعوق

قال أنّ التظاهرات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان في الأيام الأخيرة تعبّر عن حجم الألم والوجع الذي يصيب اللبنانيين جراء السياسات العامة الخاطئة على أكثر من صعيد لافتاً إلى أنّها أنتجت مفاعيل سيئة ونتائج كارثية اقتصادياً واجتماعياً ومعيشيا. وأشار أنّ الأهمّ في كلّ ذلك هو أن يبقى الوعي في المرتبة الأولى، سواء لدى المتظاهرين على اختلاف شعاراتهم ومطالبهم، أو لدى أفرقاء السلطة بكلّ مكوّناتهم، لأنّ أيّ تصرّف لا يستند إلى الوعي والحكمة والتعقل يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يُحمد عقباه لا سيما في هذه الأجواء المتشنّجة والمشحونة.

الأخبار/ هيام القصيفي

تحدّثت عن الضغط الغربي للتجاوب مع المطالب واعتبرت أنّ المس بالمتظاهرين ممنوع، وقالت أنّه بخلاف بعض الاتهامات، دخلت السفارات الغربية على خط منع انهيار الحكومة لا دعم المتظاهرين. ولفتت أنّ بعد ثبات هؤلاء وتوحد لغتهم حول المطالب المعيشية وارتفاع أعدادهم والمشهد الاستثنائي الذي قدموه في بيروت وصيدا وطرابلس، والتيقن عبر قنواتها الموثوقة أنّ لا رجوع عن التظاهر، تغير تعامل الدوائر الديبلوماسية. وأشارت أنّ سفراء ودوائر غربية تولّوا مباشرةً من عواصمهم تبليغ مسؤولين رفيعي المستوى بضرورة الحفاظ على امن المتظاهرين وعدم استهدافهم، وبالأخص رفض التعامل معهم بقوة.

الديار/ عاصم عجاقة

تناول موضوع الثورة ضد الفساد والأضرار المالية والاقتصادية ولفت أنّ لبنان يتجّه إلى إعادة هيكلة ديونه مشيراً أنّ تدفّق رؤوس الأموال إلى الخارج سيستمر إلى حدّ جفاف السيولة لدى المصارف اللبنانية، مؤكّداً أنّ هذا الأمر سيدفعها إلى بيع محافظها من سندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي مما سيؤدّي إلى خفض إضافي في سندات الخزينة. ونقل عن أحد الخبراء قوله أنّ المسألة هي مسألة وقت قبل نفاد السيولة وبالتالي سيكون هناك إلزاميًا إعادة هيكلة للديون السيادية نظرًا إلى أنّه من الصعب مُعالجة عجز في الحساب الجاري بنسبة 20%، وفي الوقت نفسه إدارة الدين العام مع تراجع نمو الودائع في المصارف.

نداء الوطن/ سناءالجاك

قالت إنّ "الذهنية الطائفية هي أساس مشكلات البلد" وهي بالتأكيد تبادر إلى أذهان المتظاهرين على امتداد الوطن. واعتبرت التمرّد اللبناني الحارق الخارق استفاق، وفضح بضاعة الحكومة الفاسدة مضيفةً أنّها باتت تصعب لملمة الوضع بفعل صرخة واحدة أعادت الشعوب اللبنانية التي أُريد لها أن تبقى متنابذة إلى لبنانيتها لا أكثر ولا أقل، إلى البقاء في الشارع حتى تسقط التركيبة السلطوية.

النهار/ سابين عويس

نقلت عن زوار رئيس الحكومة سعد الحريري إشارته إلى أنّه يتعرّض لضغوط من أجل عدم السير بالاستقالة معطوفة على نصائح خارجية بعدم المخاطرة بالاستقالة إذا لم تترافق مع تفاهمات.