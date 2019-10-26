روسيا اليوم

وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا. وقالت وزارة الدفاع: "وصل نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية الشيشان، و20 مركبة مدرعة من طراز Tiger وTyphoon-U إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأداء مهام خاصة". وأضافت: "ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة السكان وحفظ القانون والنظام، وتسيير الدوريات، والمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية". وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق على مذكرة تفاهم حول سوريا، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين، ودخول الشرطة العسكرية الروسية مع القوات السورية للمناطق المتاخمة لها مع انسحاب الوحدات الكردية.

روسيا اليوم

الجزائر.. متظاهرو الجمعة الـ 36 يرفضون الانتخابات الرئاسية

خرج الآلاف من الجزائريين، للتظاهر في الأسبوع الـ 36 من عمر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ورددوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول. وتوافد المحتجون على أكبر شوارع مدن العاصمة والبويرة وميلة والبليدة وبجاية والعديد من المدن الأخرى، رافعين شعارات منددة بـ "نظام الحكم الفاسد"، كما طالبوا بإطلاق سراح "مساجين الرأي ورافعي الرايات الأمازيغية المعتقلين". وجدد المتظاهرون مطالبهم بإبعاد من تبقى من "رموز نظام بوتفليقة"، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وتأتي احتجاجات اليوم قبل حوالي 36 ساعة من غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة.