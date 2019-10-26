وكالة الأناضول

العراق.. قرار حكومي يحظر الكشف عن أعداد قتلى الاحتجاجات

أصدرت وزارة الصحة العراقية، تعميماً لجميع مستشفيات البلاد بعدم الكشف عن أعداد وأسماء قتلى وجرحى الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد. جاء ذلك في تعميم عاجل أرسلته الوزارة إلى جميع مستشفيات البلاد، واطلعت عليه الأناضول. وطالب التعميم جميع دوائر الصحة والمستشفيات في بغداد والمحافظات "بعدم إعطاء أسماء الجرحى والقتلى من المتظاهرين إلى أية جهة معينة، عدا مركز العمليات التابعة لوزارة الصحة حصراً".

وكالة أنباء رويترز

محتجون ينظمون مسيرة نحو المنطقة الخضراء في بغداد ومقتل اثنين

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن متظاهرَين لقيا حتفهما في بغداد بعد أن أصيب كل منهما في وجهه بعبوتي غاز مسيل للدموع حيث تحاول قوات الأمن التصدي للمحتجين الغاضبين بسبب الفساد والأزمة الاقتصادية. وتحاول السلطات تهدئة غضب المحتجين منذ اندلاع التوتر الذي شابه العنف في بغداد في الأول من تشرين الأول ثم امتد إلى المدن الجنوبية. ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخبة السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية. ولقي اثنان على الأقل حتفهما وأصيب أكثر من 350 في أحدث موجة للاضطرابات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تنفي وقوع اشتباكات في محافظة الحسكة بين القوات الحكومية وقوات تابعة لتركيا

نفت وزارة الدفاع الروسية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وقوع اشتباكات في محافظة الحسكة السورية بين القوات الحكومية وقوات تابعة لتركيا. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان لرئيسه اللواء أليكسي باكين، "تقارير بعض وسائل الإعلام عن تفاقم الوضع واشتباكات بين القوات الحكومية وتشكيلات تابعة لتركيا في منطقة تل - تمر بمحافظة الحسكة ليست صحيحة".