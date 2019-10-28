الشرق الأوسط

21 / 10 / 2019

تقنيّة تساعد الروبوتات على الإمساك بالأشياء الدقيقة

تساعد تقنيّة جديدة الروبوتات على الإمساك بالأشياء الدقيقة بشكل أفضل، حسب فريق من الباحثين في الولايات المتحدة. وتسمح التقنيّة التي توصل إليها باحثون في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا للروبوت بتعديل وضعيّة قبضته على الأشياء عن طريق دحرجتها على سطح صلب في البداية قبل الإمساك بها، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وفي حين أنّ المعادلات الخوارزميّة المستخدمة حاليّاً لتنفيذ هذه الخطوة تجعل الروبوت يستغرق عشرات الدقائق من أجل تعديل وضعيّة قبضته للإمساك بالأشياء، تسمح التقنيّة الجديدة للروبوت بإجراء عمليّة التقييم خلال أقل من ثانية. وتعتمد التقنية التي طوّرها الباحثون بالمعهد على منظومة من البرمجيات يتم تغذيتها داخل الروبوت. وهي تأخذ شكل أقماع افتراضية تساعد الروبوت على رسم مسار الحركة وحجم الضغط المطلوب منه أثناء الإمساك بمختلف الأشياء، مع الالتزام بمختلف معايير الفيزياء اللازمة لإتمام هذه العملية مثل معدّلات الضغط والاحتكاك وغيرها.

22 / 10 / 2019

جلد صناعي لنقل مشاعر مستخدمي الهواتف والكومبيوتر

نجح فريق بحثي فرنسي بريطاني في استخدام غشاء صناعي يشبه الجلد لزيادة التفاعلية في أجهزة الهواتف والكمبيوتر، بما يسمح للأجهزة بفهم إحساس المستخدم.

واعتمد الباحثون من جامعة بريستول البريطانية على مقاربة ذات توجه حيوي لتطوير غشاء سيليكون متعدد الطبقات يحاكي الطبقات الموجودة في جلد الإنسان، بحيث ينقل الضغط على هذا الجلد انفعالات المستخدم مثل السعادة أو الحزن أو التوتر.

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بريستول، أمس، فقد استخدم الباحثون هذا الجلد الصناعي مع هاتف وساعة ذكية وكومبيوتر، لإظهار كيف يمكن نقل رسائل معبرة للتواصل مع البشر أو الشخصيات الافتراضية عن طريق اللمس على الجلد الصناعي، حيث يمكن مثلاً للقبض بقوة على الجلد نقل مشاعر الغضب، بينما تنقل لمسة أكثر رفقاً مشاعر الراحة، وتنقل لمسة ثالثة للجلد مشاعر الضحك.

الجمهورية

22 / 10 / 2019

الإنجاب يطيل شباب الدماغ

اكتشف العلماء أخيراً، أنّ أدمغة اللواتي أنجبن أفضل ممن لم ينجبن أطفالاً، وهذا يعني أنّ الآلية الدفاعية التي تظهر لدى الحامل تبقى مدى الحياة.

وأفادوا، أنّه خلال فترة الحمل والأسابيع الأولى بعد وضع الطفل، تحدث في جسم المرأة تغيّرات جذرية، تشمل حتى الدماغ، حيث تزداد مرونته بصورة حادة، وتعاد بنية الاتصالات العصبية، وتعمل آليات قوية للتكيّف لضمان صحّة الأم والطفل.

واستناداً إلى هذا، قرّر علمي أوروبي من بريطانيا والنرويج وهولندا التأكد من صحّة هذه الفرضيات.

ودرس حالة وبنية دماغ 12021 امرأة بريطانية أعمارهنّ 45-55 سنة ( 9568أنجبن على الأقل مرة واحدة و 2453 لم ينجبن أبداً). وابتكر الباحثون خوارزمية لتصوير الأعصاب، وسمحت لهم ليس فقط باكتشاف آثار التغيرات الحاصلة في الدماغ نتيجة الحمل، بل وتحديد عدد مرات الإنجاب.

وقد اتضح من هذه العملية، أنّ دماغ اللواتي أنجين ولو مرة واحدة كان عمره البيولجي أصغر بــ 3-2 سنوات من اللواتي لم تنجبن أبداً.

الديار

24 / 10 / 2019

حل لغز المادة الغريبة على القمر

نشر خبراء البرنامج الصيني لاستكشاف القمر صورة مفصّلة للمادة الغريبة التي عثر عليها الروفر الصيني في الجانب الخلفي من القمر. هذه المادة الغامضة، هي زجاج داكن اللون تكون نتيجة سقوط كويكب على القمر. تشبه المادة زجاج الصدمات الذي عثر عليه رواد الفضاء في بعثة أبولو 17 عام 1972 فالنموذج 70019 الذي حصل عليه رائد الفضاء هاريسون شميت، هو عبارة عن معدن داكن وزجاج أسود ساطع. تكون هذا المعدن نتيجة اصطدام كويكب بسطح القمر. وكان الروفر الصيني “Yutu-2” قد اكشف هذه المادة الغامضة يوم 28 يوليو 2019 في اليوم القمري الثامن بعد هبوط المركبة تشانغ بنجاح على سطح القمر المظلم. توجد هذه المادة الغريبة ذات البنية الهلامية في حفرة صغيرة.

الشرق

25 / 10 / 2019

اكتشاف مجرّة "غير مرئيّة" مفقودة من بدايات الكون

يقول علماء الفلك في الولايات المتحدة وأستراليا إنهم اكتشفوا مجرّة Yeti الكونية مخفية في زاوية بعيدة من الكون ويعتقد أنّ ضوء هذه المجرّة استغرق 12.5 مليار سنة للوصول إلينا. ورصدت الباحثة في المهد الوطني للعلوم في مرصد "ستيوارد" (Steward) مجرّة "الحلقة المفقودة" في بيانات مجمّعة من مجموعة “Large Millimeter Atacama” في تشيلي (ALMA). ويظهر التصوّر الذي أنتجه فريق البحث، التوهّج الدافئ لجزيئات الغبار التي تسخّنها النجوم، والتي تتشكّل يعمق داخل مجرّة فتيّة. وكانت مثل هذه المجرّات الضخمة شائعة جدّاً منذ فترة طويلة في الأوساط العلميّة، ولكن تحديدها وتصويرها وقياسها صعب للغاية. وفي هذه الحالة بالذات، كانت هناك صعوبة إضافية تتمثّل في سحب الغبار الضخمة العملاقة، ما يجعلها غير مرئية تقريباً لأولئك الذين يبحثون عنها. وتتميّز المجرة العملاقة الفلكية بامتلاكها عدداً كبيراً من النجوم مثل مجرّتنا درب التبانة، ولكنها تشكّل نجوما جديدة بمعدّل مائة مرة تقريباً أسرع، وفقاً للمعد المشارك في الدراسة، إيفو لابي، من جامعة Swinburne للتكنولوجيا في أستراليا. وتساعد بيانات هذه المجرّة الضخمة في تحسين فهمنا للتكوين المجرّي في الأيام الأولى من الكون.