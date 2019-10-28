TL

في القضاء، أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بمنع عمليات إخراج الدولارت النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، والتي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وقد تم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال هذه، إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها.

المنار

الواقع الذي فصله السيد صفي الدين، أضاف إليه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي نصيحة للمتظاهرين: حافظوا على خلقية انتفاضتكم، ولا تسقطوا في تجربة النزاعات الحزبية والمذهبية، سهلوا للمواطنين حقهم في التنقل والمرور من أجل تلبية حاجاتهم، ولا تظهروا كأنكم أسياد الطرق العامة التي هي ملك للجميع. أما نصيحة البطريرك للسياسيين والمتظاهرين، فأن لا يدخل إلينا "شتاء" ذاك "الربيع العربي" الهدام، إذا تصرفنا جميعنا بوعي وحكمة، كما قال.

nbn

الحراك الاحتجاجي تواصلت فصوله لليوم الحادي عشر، لكن منسوب زخمه انخفض بعض الشيء، وانعكس الأمر تجمعات متواضعة في هذه الساحة أو تلك، يأمل منظموها اتساع رقعتها في الساعات المقبلة.

أما ظاهرة قطع الطرقات فلم تكن واسعة اليوم، وخصوصاً أن القوى الأمنية تسارع إلى إعادة فتح الطرقات، ولكنها تحاذر استخدام القوة والاصطدام مع المحتجين.

mtv

بعدما ظهر الوطن في أشد درجات التفتت والانقسام، بعد أسبوعين من الانتفاضة، بين من يرفض التحرك بالمطلق ويعتبره انقلاباً، ومن يعتبر التحرك الشعبي العريض باباً للخلاص ودرباً إلى الدولة الحديثة.

جاءت السلسلة البشرية التي سعى المتظاهرون إلى تحقيقها اليوم، لتؤكد ترابط الوطن بموزاييكه الطائفي وتنوعه. جاءت نتائجها أقل من التوقعات، إذ هي لم تتمكن من جمع مئة وسبعين ألف مواطن تحتاجهم لربط شمال لبنان بجنوبه. هذه النتيجة فسرها معارضو الحراك بأنها استفتاء واقعي لما يمثله الحراك فعلياً.

NTV

أحد ثان مر على الثورة، غداً بداية أسبوع، لكنها ليست بداية أسبوع عمل، بل مواصلة الانتفاضة في ظل استمرار الناس على الأرض، فهل تجترح السلطة غداً ما عجزت عن اجتراحه في الأيام الأحد عشر الفائتة؟ الجواب عندها وليس عند الشارع الذي يضرب غداً، وتم إطلاق هاشتاغ "#الإثنين_إضراب". وأرفق الهاشتاغ بشعارات: ضغط الشارع يربكهم، وحدة الناس تربكهم، صرخة الناس تربكهم، تضامن الناس يربكهم.

OTV

ألا نسأل اليوم لماذا تحرك اليوم في لبنان- لاستغلال هذا الحراك النبيل ومنبعه الأصيل أي الناس الطيبين- بعد كلام رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ شهر في نيويورك، عن إمكانية فتح خطوط تواصل مع دمشق لحل أزمة اللاجئين المستفحلة على أرض لبنان، في وقت تتهافت أوروبا لإرضاء أردوغان واسترضائه بالمال والتغطية لعمليته العسكرية في شمال سوريا، مقابل إبقاء اللاجئين في تركيا؟

LBC

أما الحراك السياسي فاقتصر اليوم أيضاً على اللاءات، وبعضها يزاوج بين اللاءات والشروط: في "بيت الوسط"، لا استقالة ولا تعديل وزارياً إذا لم يسبق ذلك فتح الطرقات. وفي بعبدا، بحسب مصادر محايدة ومطلعة، فالأجواء هي: إذا ما تم بلوغ مرحلة الاستقالة، فالشرط أن تكون فترة تصريف الأعمال قصيرة، وأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة محكوماً بمعايير موحدة لا لبس فيها، فإذا كانت تكنوقراط فيجب أن يكون جميع أعضائها من التكنوقراط، بمن فيهم رئيسها، وإذا كانت وفق معيار ألا يكون أحد من أعضائها من النواب، فهذا ما يجب أن ينطبق على رئيسها أيضا.

الميادين

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق في ​العراق​، حاكم الزاملي، القوات الأميركية بـ"تدبير قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي خشية إلقاء القبض عليه، وبوحه بأسرار عن تنظيم "داعش" الإرهابي"، مشيراً إلى أنه "بمقتل البغدادي انتهت صفحة جديدة من الإرهاب الداعشي، وننتظر خلق صفحة جديدة وقيادي جديد".

الجزيرة

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​ "أنها وجهت تحذيرات لقواتها الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا خلال تنفيذ الولايات المتحدة عمليتها لقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي"، مشيرةً إلى أنه "جرى قبل العملية الأميركية يوم أمس تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية".

العربية

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز "رفض ​الأردن​ للاحتلال التركي لأراض سورية"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، مشيراً إلى انه "يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، بشكل يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها".