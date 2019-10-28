لبنان الحر

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني، في تصريح، أنه "في ظل الأزمة الراهنة، تبقى للقضاء الكلمة الفصل في إعادة الأمور إلى نصابها، إذ يقتضي اليوم قبل غد وبخاصة بعد التعيينات القضائية الأخيرة وبوجود قضاة شجعان، إجراء اللازم لمنع سفر كل من تحوم حوله شبهة فساد أو إثراء غير مشروع".

صوت لبنان

أكد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه "أننا مع الناس ومع وجعهم وهمومهم"، لافتاً إلى "أن كل ثورة تنبثق من وجع الناس هي ثورة محقة إنما الخوف من حرف الحراك عن مساره لزرع الفوضى".

radio orient

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة يوم الأحد إلى أن "الجائع يحتاج إلى خبز وطعام وكذلك إلى علم وعمل، والعطشان يحتاج إلى ماء وعدالة وكرامة وحقوق أساسية، والعريان بحاجة إلى ثوب وحذاء وسكن وأيضاً إلى وظيفة ومكانة ودور في المجتمع"، مشيراً إلى أن "الغريب هو الذي يعيش في وطن غير وطنه ويعيش مرارة الغربة في وطنه الذي لا يسمح له بتحفيز قدراته ولا يشركه في إنمائه فيعيش مرارة التهميش والإقصاء. والسجين هو المأسور وراء القضبان وأسير القهر والاستبداد والظلم من أصحاب النفوذ القابضين على القرار وسير المؤسسات الدستورية والإدارات العامة".

اذاعة النور

رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، حفل افتتاح معرض الكتاب العربي الرابع الذي أقامته جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية في مدينة صور في قاعة مبنى الجامعة الإسلامية، بحضور رئيس اتحاد بلديات القضاء حسن دبوق والشيخ بسام أبو شريف وحشد كبير من الفاعليات وممثلي الأحزاب والقوى الفلسطينية واللبنانية ومهتمين.

صوت المدى

حيا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو الحراك الشعبي الذي اعتبره "أصدق تعبير عن وجع الشعب اللبناني ومعاناته من تراكمات سياسات مجحفة مارستها طبقة سياسية حاكمة فاسدة على مر العقود الثلاثة الماضية أوصلت بلبنان إلى احتلال المرتبة 138 بحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 وإلى خلق شعور بالوجع والاحتقان لدى الشعب اللبناني".