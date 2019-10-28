"الشرق الأوسط" يترقب البريطانيون اليوم صدور قرار أوروبي بشأن تمديد الإرجاء الثالث لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وأشارت معظم أحزاب المعارضة إلى أنها إما ستمتنع عن التصويت اليوم على اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة أو تصوت ضد الاقتراع.

"الشرق الأوسط" أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين مطالبين بالديمقراطية تحدوا السلطات ونظموا مسيرة في مرفأ المدينة أمس.

"نداء الوطن" حذرت كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة من الإفراط في استغلال التقارب في العلاقات الشخصية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"نداء الوطن" قتل عدد من الرهائن المحتجزين لدى متمردي واخين في غرب ميانمار، إثر مداهمة عبارة كان على متنها عشرات من عناصر الشرطة والجنود.