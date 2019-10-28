"الجمهورية" أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن اشتباكات عنيفة بين وحدات من القوات السورية والجيش التركي في ريف رأس العين الشرقي. وذكرت أن القوات السورية أحكمت سيطرتها على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي.

الجمهورية أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في إدلب شمال غرب سوريا. كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس مقتل المتحدث باسم "داعش" أبو حسن المهاجر شمال سوريا وذلك بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن مقتل البغدادي.

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أمس أنه قدم معلومات إلى القوات الأميركية حددت مكان اختباء أبو بكر البغدادي.

أفاد مسؤول أميركي بأن العملية العسكرية الأميركية نفذت انطلاقاً من قاعدة جوية في العراق مشيراً إلى أن بغداد أدت دوراً بالغ الأهمية في هذه المهمة.

اتهم المتحدث باسم قسد ريدور خليل، تركيا بتوفير الغطاء السياسي والحماية ليس فقط للزعيم أبو بكر البغدادي وإنما لجميع العناصر والفصائل الإرهابية التي تعمل في الشمال السوري.

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ووصفه بأنه نقطة تحول في الحرب على الإرهاب.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاصيل العملية من الغرفة الدوبلوماسية بالبيت الأبيض صباح أمس، وأكد ترمب مقتل البغدادي في غارة كوماندوس في قرية باريسا بريف إدلب الشمالي وقال إنه تابعها مع كبار أركان إدارته بالفيديو أثناء تنفيذها. وشرح ترامب أن البغدادي قتل مع أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجر سترته المفخخة بعد محاصرته داخل نفق مسدود هرب إليه باكياُ ومذعورا.ً

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس سحب قواتها من كامل المنطقة الحدودية مع تركيا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو على ان يحل حرس الحدود السوري مكانها.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن معظم مسيحيي داعش الذين فروا بعد هزيمة تنظيمهم في سوريا، توجهوا إلى اندونيسيا وماليزيا وسينغافورا والفيليبين، وتايلاندا، وأوضح أنهم عادوا إلى أوطانهم بعد أن اكتسبوا خبرة قتالية في سوريا.

"الجمهورية" أعلن 4 نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.