النهار/ سابين عويس

قالت إن الورقة الاقتصادية التي اعتقد رئيس الحكومة أنها يمكن أن تشكل مدخلاً لامتصاص نقمة الشارع، سقطت ولم يكن سقوطها إلا نتيجة وعي المتظاهرين وإدراكهم استحالة تنفيذ مندرجاتها ضمن المهل المقترحة فيها.

ورأت أن بقاء الحكومة وعدم الاستجابة للشارع يهددان قدرة الليرة على الصمود والتحويلات إلى الخارج، معبترة أن لبنان يبدو متروكاً وحيداً بعدما اقتصرت المواقف الدولية على ضرورة الاستماع إلى صوت الشعب.

النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن الانتفاضية الشعبية في الشارع، معتبرة أن إقحام الجيش في وجه المتظاهرين لم تنجح.

ورأت أن العد العكسي للانحدار قد بدأ والسؤال أمام أهل السلطة إذا كان يمكن أن يكسبوا في ظل انهيار كامل للوضع أو أن حكومة اختصاصيين لمدة ستة اشهر مثلاً يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة.

الأخبار/ عبد الله السناوي

تناول موضوع الاحتجاجات في لبنان وقال إنّه على إيقاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة تتبدى فرص حقيقية لإعادة تأسيس لبنان كدولة مدنية حديثة تلغي من قاموسها السياسي والاجتماعي المحاصصات الطائفية في تقاسم السلطة والنفوذ. ولفت أنّ الاحتجاجات كانت بزخمها الاستثنائي واتّساع نطاقها إلى كلّ المناطق اللبنانية أقرب إلى إعلان وفاة متأخّر للنظام الطائفي والذي يخاصم عصره ويحول دون تكافؤ الفرص وفق معايير الكفاءة وحدها في تقلّد المناصب والوظائف. وأشار أنّ الاحتجاجات اندلعت واتّسعت على خلفية فرض ضرائب جديدة على شعب يعاني ويتوجّع من تبعات الأزمة الاقتصادية فيما الفساد يطلّ برأسه وهدر المال العام يعلن عن نفسه في السياسات المتّبعة.

البناء/ عاصم نعمان

تحدّث عن الحراك وتساءل هل المقصود جرّ الحراك إلى الفوضى والحرب الأهلية؟ ونقل عن قياديون وطنيون وتقدّميون من خارج التيارين إلى وجود تشكيلات في المجتمع المدني مرتبطةً بمؤسّسات أميركية معروفة تقوم بتمويلها كي تتولى هي بدورها وبالتعاون مع أحزاب لبنانية يمينية، بتمويل بعض الجماعات المشاركة في الحراك والساعية إلى توجيه أنشطته وجهةً معادية لحزب الله وسلاح المقاومة، مشيراً أنّها تقوم بقطع الطرقات والاشتباك بقوات الجيش والأمن الداخلي في محاولةٍ مريبة لجرّ البلاد إلى الفوضى والحرب الأهلية.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن المواجهة بين السلطة والناس دخلت في ربط نزاع تحت عنوان: من يتعب أولاً: فهل تتعب السلطة فتتنازل أم يتعب الشعب فينسحب من الشوارع لتستعيد الحياة طبيعتها وكأن شيئاً لم يكن؟

ولفت إلى أن البلاد لن تعود إلى ما قبل 17 تشرين بمعزل عن قدرة السلطة على فتح الطرق أو عدمه.

الجمهورية/ حسن خليل

وصف الحراك الشعبي بأنه ثورة حضارية وأن الكثير من العواصف تتربص بها، وأنها نجحت حتى الآن في تحقيق الكثير قياساً بعمرها الفتي كإرباك السلطة التي تتقلص خياراتها يوماً بعد يوم.

وقال: الأمل كل الأمل في أن يتمكن ثوار لبنان من أن يهتدوا إلى الخيار الصحيح وتحقيق ليس فقط النجاح في أول ثورة من نوعها يشهدها هذا البلد، بل استثماره لئلا يتحول انتحاراً جماعياً.

الديار/ نور نعمة

قال إنه إلى جانب الإيجابيات التي تتسم بها هذه الثورة، لا نرى هيئة تمثلها وتحدّد مطالب واضحة ولا خارطة طريق توصل هذه الانتفاضة إلى قلب الطاولة على رؤوس الفاسدين مشيراً أنّ هذا أمر بالغ الأهمية لأنّ أي انتفاضة لا تنظّم نفسها عبر تشكيل هيئة لها مع أجندة محدّدة تفقد وهجها مع مرور الوقت متسائلاً كيف إذا كان الشعب اللبناني المقهور يواجه "شياطين" تغلغلوا في مفاصل الدولة حتى العظم؟ وأضاف نتمنى على الثوار اللبنانيين أن يأخذوا بالاعتبار ما قلناه لأن المواجهة السياسة بدأت مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة ولا يمكن لهذه الشعلة أن تنطفئ ويكون ذلك بكفاح مركز ومتواصل يحقق هدفاً ثم يعمل على تحقيق الهدف التالي.

اللواء/ غاصب المختار

تناول الأوضاع الرّاهنة ورأى أنّه أصبح محسوماً بأنّ الوضع الحكومي متجه نحو التغيير أو التبديل، لافتاً أنّ الخيارات المتاحة ضيّقة ومحدودة وأمام كلٍّ منها صعوبات معيّنة خاصة في ظل المطالبات المتضاربة بتغيير هذا الوجه الاستفزازي أو ذاك من الوزراء وقال إنّ الأمر بات يخضع لمزاجية سياسية حسب المصالح والأهواء والحسابات لكل طرف سياسي. وأضاف أنّه ثمّة طروحات جرى التداول بها مثل تعيين وزراء بدلاء لوزراء القوات المستقيلين وإلغاء وزارات الدولة غير الفاعلة رسمياً وإدارياً بحيث يقل عدد وزراء الحكومة عن الثلاثين واستبدال بعض الوزراء السياسيين بوزراء تقنيين أو تكنوقراط.

الشرق / عوني الكعكي

رأى أنّ البارز في اليوم الحادي عشر هو ظاهرة التشابك بالأيدي بطول ١٧٠ كيلومتراً وقال إنّه ربما كانت هذه الظاهرة بهذا الحجم هي المرة الأولى في العالم وعلى امتداد حقب التاريخ مشيراً أنّها ليست غريبة عن الإبداع اللبناني. ولفت أنّ ما يميّز هذه الانتفاضة السلمية هو أنّ المنتفضين ينظفون الساحات والميادين يومياً وهذا غير مسبوق أيضاً. وختم بالقول إنّه على المسؤولين أن يذهبوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات ذات خبرة ونجاح وأخلاق.