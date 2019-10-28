The Washington Post

مسؤولون يقولون إن ترامب قرر ترك جنود أميركيين في سوريا بعد حوارات حول النفط

تم إقناع الرئيس ترامب بترك عدة مئات من الجنود الأميركيين على الأقل في سوريا وذلك بعد أن قيل له إن اتخاذ القرار بسحبهم سيشكّل خطراً بالنسبة إلى السيطرة على حقول النفط في شرق البلاد، وفقاً لما قاله مسؤولون أميركيون. وكان ترامب قد رفض الحجج القائلة بأن سحب القوات الأميركية سيفيد خصوم الولايات المتحدة كما يعرّض المدنيين والحلفاء الأكراد للخطر، لكنه قال يوم الخميس "لن نسمح لتنظيم داعش الذي بدأ يبرز مجدداً بالسيطرة على هذه الحقول". وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يوم الجمعة إن القوات الأميركية ستبقى في شرق سوريا لمنع الدولة الإسلامية من استعادة حقول النفط.

متحدثاً في مقر الناتو في بروكسل، قال إسبر إن المخططين العسكريين "يفكرون في كيفية إعادة نشر القوات في المناطق" وأن عملية إعادة الانتشار "ستشمل بعض القوى المؤللة" مثل الدبابات أو العربات المدرّعة الأخرى. قال مسؤول أميركي على دراية بالعمليات في سوريا إن اهتمام ترامب بالنفط يوفر فرصة للبنتاغون، الذي كان غير راضٍ عن القرار الأول، لتخفيف إصرار الرئيس على الانسحاب الكامل والسماح بعمليات مكافحة الإرهاب ومواصلة السيطرة على المجال الجوي

The Guardian

النتائج الأولية للانتخابات في منطقة أمبريا الإيطالية تؤشر إلى فوز سالفيني واليمين الإيطالي

تعزز حظوظ ماتيو سالفيني السياسية مرة جديدة بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الحكومية الإيطالية عن فوز الائتلاف اليميني مدعوماً بحزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني في انتخابات إقليمية في منطقة أومبريا. وسيتم انتخاب دوناتيلا تيساي، المدعومة من حركة الرابطة، ومجموعات اليمين الإيطالي المتطرف وحزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني "فورزا" إيطاليا ، كحاكمة لمنطقة أمبريا بنسبة 56.5٪ إلى 60.5٪ من الأصوات، وفقاً لاستطلاع رأي تم إجراؤه من قبل قناة التلفزة التابعة للدولة الإيطالية. ويعيد التصويت في معقل يسار الوسط التقليدي، الذي يبلغ عدد سكانه أقل من 900 ألف نسمة الزخم لسالفيني بعد الخطأ السياسي الذي جعل ائتلافه الحاكم يخسر السلطة على المستوى الوطني هذا الصيف. وانسحب الزعيم اليميني المتشدد من الحكومة وانضمت إليه حركة الخمسة نجوم المناهضة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في آب متوقعاً إجراء انتخابات برلمانية شاملة توقعت استطلاعات الرأي أنه سيفوز بها. وبدلاً من ذلك، أبرم حزب الخمسة نجوم اتفاقًا مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، مما أدى إلى انتقال سالفيني إلى المعارضة. ومع ذلك، تدل المؤشرات الأولية من أمبريا على أن تحالف الخمسة نجوم والحزب الديمقراطي الجديد قد فشل في أول اختبار انتخابي له.

روسيا اليوم

الميزانية الأميركية تسجل أعلى مستوى عجز سنوي منذ 2012

أعلنت وزارة الخزانة الأميركیة الیوم الجمعة أن المیزانیة الفدرالیة سجلت في السنة المالیة المنتهیة أكبر عجز سنوي منذ عام 2012 غیر أنه جاء أقل من التوقعات. وقالت الوزارة في بیان إن العجز في السنة المالیة التي اختتمت في 30 سبتمبر الماضي بلغ 984 ملیار دولار أميركي بزیادة 205 ملیارات دولار عن السنة المالیة السابقة، وبذلك تبلغ نسبة عجز المیزانیة للسنة المالیة الأميركیة المنتهیة من الناتج المحلي الإجمالي 6،4 في المئة بارتفاع 8،0 نقطة مئویة عن السنة السابقة. ویشكل عجز المیزانیة الأميركیة العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات. لكن البیان استدرك بأن العجز الحالي جاء أقل من التوقعات بـ16 ملیار دولار أثناء مراجعة منتصف السنة المالیة 2020.