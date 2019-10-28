وكالة الأناضول

تركيا: جرى تبادل المعلومات قبيل العملية الأميركية في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنه جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأميركية، قبل العملية التي نفذها الجانب الأميركي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليلة السبت/الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد، حول العملية الأميركية التي جرت ليلة السبت/الأحد في إدلب، والتي يُعتقد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مراسل الأناضول في إدلب، أن القوات الأميركية أجرت إنزالاً مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

وكالة أنباء رويترز

حزب العمال: يتعين على جونسون الالتزام بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق

قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال البريطاني الأحد إنه يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون تقديم تعهد واضح لا لبس فيه للبرلمان بأنه لن يُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا كان يريد الحصول على تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة.

وكررت دايان أبوت موقف حزب العمال من الأمر خلال برنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وهو أن الحزب المعارض لا يمكنه تأييد مساعي إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتأكد من أن فكرة خروج البلاد من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.

وقالت "إحدى طرق تنفيذ ذلك هو أن يأتي بوريس جونسون لقاعة البرلمان ويعطي لمجلس العموم تعهداً بأنه مهما حدث فإنه لن يخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وكالة فرنس برس

ألمانيا تدعو إلى إنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد إن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه برلين في وقت لاحق من هذا العام سيسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء التدخل الخارجي في البلد المضطرب.

وصرح ماس للصحافيين خلال زيارة قصيرة لليبيا، أن التدخل الأجنبي "مشكلة أساسية" في الأزمة الليبية وأن إيقافها "أحد أهداف برلين".

والتقى الثلاثة في وقت سابق فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

صحيفة: "البجعة البيضاء" الروسية تجعل الولايات المتحدة ترتعش

صُممت قاذفة "البجعة البيضاء" تو-160 إم2 لتصبح معلماً جديداً في التاريخ المجيد لـ "الطيران الاستراتيجي".

تتمتع القاذفة التي صممت أثناء الحرب الباردة بسمات فريدة ويبدو وكأنها بجعة بيضاء تحلق عالياً، لكن هذه "البجعة البيضاء" يمكنها حمل عشرات الأطنان من الوزن. وتطير الذخيرة بأقصى سرعة، وتصل سرعتها إلى أكثر من 2 ماخ على علو مرتفع، مما يؤدي إلى الموت الوشيك للعدو بحسب صحيفة "سوهو" الصينية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس الحركة الروسية المناهضة للعولمة: موسكو بحاجة إلى إفريقيا لمواجهة النظام الأحادي القطب

يعتقد رئيس الحركة السياسية المناهضة للعولمة في روسيا، أن موسكو لا ترغب فقط في توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بل تحتاج أيضاً إلى الدول الأفريقية لمواجهة النظام الأحادي القطب العالمي الذي تحاول الولايات المتحدة تأسيسه. وصرح "ألكسندر ايفانوف"، متحدثاً إلى وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، أن روسيا تحتاج إلى مزيد من الدعم من الدول غير الغربية لجهود روسيا الرامية إلى تثبيت النظام العالمي متعدد الأقطاب.

وقال إن القمة الروسية الافريقية في سوتشي كانت جزءاً من استراتيجية كبرى لتوسيع تعاون روسيا مع الدول الأفريقية.

وصرح إيفانوف: تغطي هذه الشراكات مجموعة واسعة من المجالات، ليس فقط الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضاً في مجالات مثل الطاقة واستخراج الموارد الطبيعية والفضاء والتقنيات المتقدمة والمجالات البشرية والثقافية والأمنية والتقنية العسكرية.