الديار23/10/2019

إضراب نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة بالهند

بدأ نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة في الهند إضراباً عن العمل للإعتراض على خطط الحكومة لدمج بنوك ضمن مساع لتقوية ميزانيانها. وتعهّدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخفض عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 من 27 في 2017، لتثير مخاوف من فقد وظائف. وفي ظل خطة الترشيد الحالية، ستندمج عشرة بنوك لتصبح أربعة فقط. وجاء في بيان لاتحاد العاملين في البنوك تسمي الحكومة ما حدث اندماجاً لكنه في الواقع عمليّة قتل بدم بارد لستة بنوك. تحوز بنوك الدولة نحو ثلثي الأصول المصرفية في البلاد ولها نصيب الأسد من القروض المتعثّرة في القطاع المصرفي والبالغ حجمها 150 مليار دولار.

23/10/2019

السعودية تكلّف "جيه.بي مورجان" "وستاندرد تشارترد" بصكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

كلفت السعودية بنوكاً من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أوّل صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي. وأدّى الهجوم في البداية لخفض إنتاج السعوديّة من الخام إلى النصف، وقاد لخفض فيتش تصنيف المملكة بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات. واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحّدة و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في كانون الثاني. وأفادت الوثيقة أنّ صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري. وقال مديرو صناديق إنّ سعر التسويق الأوّلي يعطي الصكوك علاوة نحو عشرين نقطة أساس فوق المنحنى الحالي. وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض نظراً لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشّريعة.

24/10/2019

ارتباك البريكست يهزّ أسواق العملات ويدعم الين

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوع وصعد الفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمناً بعد أن أجّل مشرّعون بريطانيون خطط الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وكانت أسواق العملات هادئة بشكل عام في ظل تأثّر الأسواق بضبابيّة الخروج البريطاني من التكتّل واجتماعات مقرر عقدها للبنوك المركزيّة في السويد والنرويج ومنطقة اليورو. وعارض مشرّعون بريطانيون جدول رئيس الوزراء بوريس جونسون الزمني لتمرير تشريع البريكست من خلال البرلمان في ثلاثة أيام فقط. ويبدو الآن أنّ جونسون مستعد للدفع نحو انتخابات عامة قبل نهاية العام لكسر الجمود. والأمر متروك للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مد مهلة بريطانيا لمغادرة الاتحاد التي تنتهي في 31 تشرين الأول. وقال آدم كول الإستراتيجي لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إنّ البريكست يدفع المزاج العام بعيداً عن المخاطرة.

الشرق الأوسط 25/10/2019

تفاؤل الشركات وثقة المستهلكين يتراجعان في منطقة اليورو

أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة البنكية الاسترشادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، عند أدنى مستوى تاريخي لها وهو "صفر"، وذلك حسبما أعلن البنك في فرانكفورت. وبذلك استمر البنك في سياسة خفض الفائدة البنكية التي تبنّاها برئاسة ماريو دراغي، والذي سيسلّم منصبه قريباً لخليفته، كريستين لاغارد، التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي. ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريّاً في شراء سندات حكومية، وذلك ابتداء من (تشرين الثاني) المقبل. وأكّد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلسة له برئاسة دراغي على سياسته المالية المتشدّدة التي أعلن عنها منتصف (أيلول) الماضي بالفعل. ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة لرفع الفائدة، وهو ما يؤرق المدخّرين والبنوك بطبيعة الحال. من جهة أخرى، شهد قطاع الصناعات التحويلية أداء سيّئاً خلال تشرين الأول الحالي أيضاً، حيث انكمش النشاط لتاسع شهر على التوالي حسبما كشف مؤشّر مديري المشتريات.

25/10/2019

الذهب يهبط مع انتظار المستثمرين وضوحاً بشأن "بريكست"

تراجع الذهب مع انتظار المستثمرين وضوحاً بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، بعدما أرجأ التكتّل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديداً، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار. ومع تأجيل أعضاء الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن منح بريطانيا تأجيلاً لموعد انسحابها لمدة ثلاثة أشهر، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه إذا تأجّل الموعد حتى نهاية كانون الثاني فإنه سيدعو إلى انتخابات بحلول نهاية العام. وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأساسية في جيوجيت للخدمات المالية "حتى إذا مضى البريكست قدماً، هناك ما يكفي من الضبابيّات الجيوسياسية للإبقاء على دعم الذهب خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".

26/10/2019

"الشفافيّة العالمية": بريطانيا ملاذاً للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم

تعد بريطانيا من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصة، وحتى أقساط جامعيّة. ووفقاً لدراسة أعدتها منظّمة الشفافية العالمية، التي استنتجت أنّ "المملكة المتحدة هي ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم". وقالت الدراسة إنّ أكثر من (386 مليار دولار) من الأموال المشبوهة، تدفّقت إلى البلاد من خلال شركات محاسبة ومصارف ومكاتب محاماة موجودة في بريطانيا، وقد تم التوصّل إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة 400 قضية فساد وتبييض أموال. وقالت الدراسة إنّ "هذه الأموال تمن الحصول عليها بمساعدة شركات مرخّصة في المملكة المتحدة وفي مراكزها المالية الخارجيّة، وقد تم استثمارها في العقارات الفاخرة هنا، واستخدمت لشراء وسائل للتسلل إلى مؤسّسات مرموقة وأساليب حياة فاخرة.

26/10/2019

خسر 7 مليارات دولار في يوم واحد

خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة "أمازون" نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة، وذلك بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري. وقالت وسائل إعلام أميركية إنّ سهم "أمازون" الشركة المختصّة في تجارة التجزئة، تراجع، الخميس 24 تشرين الأول حوالي 9% ليصل إلى 2624 دولاراً للسهم في الـ20 دقيقة التي أعقبت إغلاق السوق. ويمتلك بيزوس نحو 57.6 مليون سهم في شركة "أمازون" وإذا استمرّ سهم الشركة في الهبوط، فإنّ بيزوس قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لصالح بيل غيتس الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء الدنيا.