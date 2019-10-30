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استقال الرئيس سعد الحريري... فماذا بعد؟

رئيس الجمهورية قد يقبل غداً الاستقالة وستجري مشاورات فهل سيعاد تكليف الرئيس الحريري تأليف حكومة جديدة؟

المنار

استقال رئيس الحكومة سعد الحريري بعد ثلاثة عشر يوماً من التظاهرات لإحداث صدمة إيجابية كما قال، فصدم مناصريه الذين زادوا عدد الشوارع المقطعة أصلاً. فمن يوصل البلد وشوارعه السياسية والشعبية؟ وأي خيارات مطروحة؟

nbn

هل ستولد استقالة الحريري صدمة إيجابية وفق ما تضمن كتاب استقالته إلى رئيس الجمهورية أم أنها ستشكل عناصر تعقيد تضاف إلى المشهد المعقد أصلاً؟

اللافت لم يكن فعل الاستقالة فحسب بل رد فعل أنصار الحريري الذين عمدوا إلى قطع الطرقات احتجاجاً على إستقالته، الأمر الذي دفع تيار المستقبل إلى توجيه من رئيس الحكومة المستقيل إلى التمني على جميع المناصرين الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشارع والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تنقل المواطنين.

mtv

أثبت الشعب اللبناني أنه لم يجمع مرة على أمر إلا وانتصر، فبعد ضغط متصاعد تمكنت الانتفاضة المثخنة ظلماً وقهراً وحرماناً أن تحول هذه العوامل إلى قوة دافعة للتغيير، لم تستخدم الحقد ولا التخريب وسيلة للتغيير، بل تحركت ضمن ما تقول به كتب الديموقراطية.

NTV

من إقالة على أبواب البيت الأبيض إلى استقالة جبرية مخطوفة في الرياض، واليوم يغادر سعد الحريري الحكومة بإرادة الشعب الأقوى من كل المعادلات الإقليمية والدولية، وضع الحريري ورقة الاستقالة في عهدة رئيس الجمهورية الذي ما عليه قانوناً سوى قبولها، لكنه استمهل الإجراءات المرافقة وإصدار المراسيم إلى حين فتح الطرقات.

OTV

فاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ليست النهاية، ولعلها قد تكون بداية مرحلة جديدة، طالما الميثاق مكرس بروحه، والدستور محترم بآلياته...

تلك كانت النظرة الإيجابية لما جرى. أما النظرة الواقعية، فقد تفضي إلى اعتبار أن خطوة الحريري أتت لترمي البلد في المجهول في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب جداً، لا يحتمل فراغاً حكومياً وبحثاً قد يطول في التأليف، خصوصاً أن الاتفاق كان ممكناً على حكومة جديدة قبل الاستقالة...

LBC

استقال الرئيس سعد الحريري... بعد ثلاثة عشر يوماً على "لبنان_ينتفض"، سقطت حكومة الرئيس الحريري ... جاء سقوطها بعد عشرة أشهر على تشكيلها، وهي الحكومة الثانية في العهد، على رغم أن رئيس الجمهورية كان سماها حكومة العهد الأولى، لأنها انبثقت بعد الانتخابات النيابية وأطلق عليها رئيسها حكومة "إلى العمل" ... لكنها سقطت قبل أن تنجز العمل، ومن أبرز ما كان مطلوبا منها: مفاعيل مقررات "سيدر" ...

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