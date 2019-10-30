لبنان الحر

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي السفير الألماني في لبنان جورج برغيلين وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

استقبل قائمقام ​حاصبيا​ أحمد كريدي في مكتبه قائد القطاع الشرقي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال رافائيل دي كولمير برفقة عدد من ضباط الكتيبة وكانت مناسبة لاستعراض أوضاع المنطقة والتأكيد من قبل كريدي على العلاقات المتينة بين اليونيفيل والسكان المحليين وكذلك مع السلطات المحلية والبلديات لما فيه خير الجميع. بدوره كولمير أكد على العلاقة المتينة التي تربط اليونيفيل بالسكان المحليين آملاً أن يعمل ​السلام​ والاستقرار في ​جنوب لبنان​.

radio orient

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

اذاعة النور

التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ موفداً من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​بيت الوسط​.

صوت المدى

التقى رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي سهيل عبود وفداً من وزراء ونواب تكتل لبنان القوي الذين سيقدمون كتاباً مصدقاً لدى الكاتب العدل لرفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتهم وفقاً للآلية المعتمدة لهذا الإجراء القانوني.