"الشرق الأوسط" صوت مجلس العموم البريطاني ليل أمس، على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 كانون الأول المقبل بعد إعلان حزب العمال أنه سيؤيد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية بريكست.

"الشرق الأوسط" تواجه انجيلا ميركل سيلاً جديداً من الانتقادات في ألمانيا داخل حزبها المحافظ بعد التقدم الكبير الذي حققه اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية.

"الشرق الأوسط" حذرت إيران أمس مواطنيها من السفر إلى العراق حتى إشعار آخر نظراً إلى الاحتجاجات والتطورات الأخيرة في العراق.

"نداء الوطن" انتخب الأرجنتيني رافايل غروتسي أمس على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بصورة خاصة مراقبة الأنشطة الإيرانية، كما أوضح غروسي أنه يعتزم الالتزام بالتفويض الذي منحته الدول الأعضاء في الوكالة بالترابط الوثيق مع الأطراف المعنية مضيفاً أن المسألة ترتدي أهمية كبرى للجميع.

"الشرق الأوسط" أسفرت الانتخابات الفرعية التي أجريت يوم الأحد الماضي في إقليم أومبريا الإيطالي عن فوز ساحق للتحالف اليميني، الذي تشكل في أعقاب خروج حزب الرابطة الذي يتزعمه ماتيو سالفين من الحكومة وانهزام التحالف الحكم بين حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي.

"الشرق الأوسط" أعلنت تركيا أنها ألقت القبض على العشرات من "داعش" غالبيتهم من الأجانب خلال اليومين الماضيين في أعقاب العملية الأميركية التي قتل فيها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب شمال سوريا.