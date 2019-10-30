"اللواء" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن روسيا أبلغت تركيا بأن المقاتلين الأكراد في سوريا أكملوا انسحابهم من المناطق القريبة من الحدود تطبيقاً لاتفاق توصلت إليه أنقرة وموسكو.

"الجمهورية" قتل 6 عناصر من الجيش السوري في مواجهات أمس مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة شمال شرق سوريا.

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة روسيا أو إيران أو الحكومة السورية الحالية على حقول النفط شمال سوريا.

"الشرق الأوسط" حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي عشية انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف اليوم، بتسهيل من المبعوث الأممي غير بيديرسن.

تبنى مجلس النواب الأميركي قراراً يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا. وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائباً ويدعو القرار الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة.

أفادت مصادر عسكرية مطلعة أن مشكلة الـ 18 عسكرياً الذين يعتقد أنهم من الجيش السوري، والذين أعلنت وزارة الدفاع التركية أسرهم ستحل اليوم. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الدفاع التركية، قولها إنه تم القبض على 18 شخصاً ادعوا أنهم من عناصر الجيش السوري خلال أنشطة التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن جنوب شرقي رأس العين.

"اللواء" أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف القاهرة الرافض للاعتداء على الأراضي السورية وضرورة العمل على انتهائه وعدم السماح بتغيير التركيبة الديموغرافية لمناطق شمال شرق سوريا والبدء الفوري في العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

"الشرق الأوسط" دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التحالف الدولي يعقد في واشنطن في 14 الشهر المقبل بهدف مراجعة الخطوات المقبلة في الحملة المشتركة لتحقيق دحر دائم لداعش.

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستتصدى بالقوة الساحقة لأي محاولة للاستيلاء على حقول النفط السورية التي تشرف عليها قوات سوريا الديموقراطية.

"النهار" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن القوات الأميركية قتلت الشخص الذي كان مرجحاً أن يتولى زعامة تنظيم الدولة الإسلامية داعش خلفاً لأبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الأميركية مطلع الأسبوع، ولم يحدد ترمب اسم الشخص المعني، إلا أن مصادر كثيرة أكدت أنه أبو الحسن المهاجر.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أن مقتل البغدادي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

"الجمهورية" انضم رجل الدين مقتدي الصدر أمس إلى عشرات آلاف المتظاهرين في العراق المطالبين بـ"إسقاط الحكومة" معززاً الضغط على السلطات التي تناهضها حركة احتجاجية سجلت نحو 240 قتيلاً.

اتسعت دائرة الاحتجاجات أمس في العراق بتظاهرات طلابية واعتصامات جنوب البلد بعدما كسرت بغداد بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر تجول فرضه الجيش أمس الأول. وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين العراقيين بإنهاء نظام أدى إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً.

"نداء الوطن" أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن مقتل 13 إرهابياً أمس في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء.

"الجمهورية" بحث وزير الخارجية الألمانية هايكوماس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر ملفات عدة الأزمة في ليبيا، وأشار ماس إلى أهمية أن يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معنية لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية.