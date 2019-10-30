النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادره قولها إن الاستياء الذي سجله الرئيس سعد الحريري وأوصله إلى الاستقالة لم يكن عنوانه الأساسي فقط الاعتداءات على المتظاهرين بل عدم التعامل الإيجابي الرسمي والسياسي والحزبي مع رئيس الحكومة.

ولفت إلى أن الحريري أجرى اتصالات مع بعض الأصدقاء في الخارج دفعته إلى اتخاذ قرار الاستقالة، بعد أن وصل إلى جدار مسدود كما أنه لم يمس أية إيجابية من رئيس الجمهورية لإجراء تعديل وزاري فكانت الاستقالة.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال إن النائب وليد جنبلاط هو من بين المسرورين باستقالة الرئيس سعد الحريري وسقوط حكومته بالضربة القاضية، بعدما شعر أن قواعد اللعبة الداخلية اختلت بشكل كبير خلال المرحلة السابقة وانه يتعرض للعزل والحصار داخل مجلس الوزراء وخارجه نتيجة سلوك العهد ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومسايرة الحريري لهما تحت سقف حماية التسوية الرئاسية.

ونقل عن النائب جنبلاط قوله إنه يؤيد إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة المقبلة إذا كان مرشحاً أو مستعداً للعودة إلى السرايا الحكومية مجدداً وأنه يدعو إلى احترام المتظاهرين وحقهم في التظاهر، قائلاً إن مسألة سلاح حزب الله لا تناقش في هذا التوقيت وطرحها الآن غباء أو تآمر.

الأخبار/ ميسم رزق

قالت إنّ لبنان دخلَ مرحلة شديدة الخطورة مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، واعتبرت أنّ هناك أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة تواجهها البلاد بعد انصياع رئيس الحكومة للضغوطات الخارجية والمشاركة في الانقلاب على العهد في ظل ضبابية المشهد في الشارع. ونقلت عن أوساط سياسية قولها إنّ الاستقالة جاءت بعد ضغوطات أميركية وفرنسية عليه، مشيراً أنّ المسؤولين الفرنسيين الذين تواصلوا مع عدد من الشخصيات اللبنانية أكدوا أنهم نصحوه بعدم الاستقالة. وختم متسائلاً ماذا سيحدث في الشارع، وهل ستذهب البلاد إلى مواجهة كبرى، وهل هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة؟

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن الأزمة الراهنة ووضع الليرة وقال إنّ الضغط الشعبي فرض معادلات جديدة في اللعبة السياسية خصوصًا على صعيد الحوكمة، مشيراً أنّه فرض في نفس الوقت تداعيات على صعيد المالية العامّة والاقتصاد. واعتبر أنّ الاحتجاجات أدّت إلى شلّ الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل وأقفل العديد من المحال التجارية والشركات والصروح التعليمية، لافتاً أنّ هذا يعني أنّ المدخول الوطني انخفض بحجم هذا الإقفال مع تقديرات بخسائر يومية تصل إلى 214 مليون دولار أميركي. وأضاف أنّ معنى ذلك هو أنّ الناتج المحلّي الإجمالي في نهاية العام سيقلّ بعدد أيام الشلل والتي بلغت حتى اليوم 8 أيام.

الشرق / خليل خوري

رأى أنّ استقالة الحكومة التي وضعها الرئيس الحريري "بين يدي فخامة الرئيس ميشال عون" ما كانت لتحدث لولا الحراك في الشارع مشيراً أنّ اللبنانيين يأملون ألاّ يكون مصير هذه الخطوة المهمة مشابهاً لمصير ورقة الإصلاحات التي كانت المطلب الأوّل للحراك في الشارع مضيفاً أنّه حين تمّ التوصل إليها لم يعتبروها كافية.

نداء الوطن / ألان سركيس

قال إنّ الشارع الثّائر نجح في تحقيق جزء من مطالبه مشيراً أنّ المسيرة لا تزال طويلة وهناك مهمة استرجاع الأموال المنهوبة وتساءل ماذا بعد استقالة الحريري وكيف سيكون الوضع السياسي والأمني في البلاد؟ ولفت إلى أنّ بعد تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدأ العدّ العكسي لمسيرة ما بعد الاستقالة لافتاً أنّ حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال وتكمل مهمتها حتى تأليف حكومة بديلة مضيفاً سيدعو رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة ينتج منها تسمية رئيس جديد للوزراء على أن يبدأ استشاراته لتأليف الحكومة الجديدة.