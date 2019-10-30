The NewYork Times

مجلس النواب يصوّت لصالح فرض عقوبات على تركيا ما شكّل توبيخاً آخر من كلا الحزبين للرئيس ترامب

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء على فرض سلسلة من العقوبات الشاملة على تركيا بسبب هجومها الوحشي على الأكراد في شمال سوريا، ليوجّه الحزبان الأميركيان الأكبر التوبيخ الثاني للرئيس ترامب هذا الشهر بسبب قراره بسحب القوات الأميركية وسماحه بالتوغل التركي في شمال سوريا.

حظي هذا الإجراء بتأييد واسع النطاق لدى الجمهوريين، بمن فيهم قادة الحزب، مما يؤكد كيف أن قرار ترامب بالتخلي عن النفوذ الأميركي في المنطقة والتخلي عن المقاتلين الأكراد قوبل بانتقادات شديدة وحادة طالت الرئيس من جهة حزبه. وجاء التصويت بـ403 أصوات لصالح فرض عقوبات على تركيا مقابل رفض 16 صوتاً، حيث صوّت 15 جمهورياً وديمقراطي واحد ضد التشريع.

هذا الشهر، انضم ثلثي أعضاء مجلس النواب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإلقاء اللوم على ترامب بسبب انسحاب القوات الأميركية من سوريا بأغلبية 354 صوتاً مقابل 60 صوتاً.

وقام النائبان الديمقراطي والجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية - النائب إليوت إنغل من نيويورك، والنائب مايكل ماكول من تكساس - برعاية التشريع الذي تم إقراره يوم الثلاثاء، وهو محاولة من المشرّعين لزيادة الضغط على ما وصفوه بالتجاوب غير الكافية من جهة إدارة ترامب إزاء الهجوم الدموي التركي على أكراد سوريا.

The Guardian

الصين تحذر الولايات المتحدة: انتقاد اعتقال أفراد من أقلية الأويغور "لا يساعد" في تقدم المحادثات التجارية

أرسل المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة رسالة تحذيرية بشأن المحادثات التجارية مع واشنطن بعد انضمام الولايات المتحدة إلى 22 دولة أخرى في الأمم المتحدة لانتقادها بكين بسبب احتجازها مواطنين صينيين من أقلية الأويغور وغيرهم من المسلمين.

تمت إدانة الصين على نطاق واسع لأنها أقامت معسكرات اعتقال في منطقة شينجيانغ الغربية وقد وُصفت هذه المعسكرات بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة. وتقول الأمم المتحدة إنه تم اعتقال مليون شخص من الأويغور على الأقل وغيرهم من المسلمين.

ومع ذلك ، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون: "من الصعب أن تتخيل أنك من ناحية تحاول أن تحصل على صفقة تجارية، ومن ناحية أخرى تحاول استغلال أي قضايا، لا سيما قضايا حقوق الإنسان، لإلقاء اللوم على الآخرين."

وقال إنه كان قد بدأ يبرز "تقدم" في المحادثات التجارية لكنه أضاف متحدثاً عن الانتقادات الأميركية: "لا أعتقد أن هذا سيكون في مصلحة التوصّل إلى حل جيد لقضية المحادثات التجارية بين البلدين".

ووصف تشانغ الاتهامات الموجّهة إلى بكين بأنها لا أساس لها من الصحة و تشكّل "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين واستفزازاً متعمداً".

ويعمل المفاوضون الأميركيون والصينيون على استكمال نص اتفاقية التجارة المؤقتة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ليتم توقيعها في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي والتي تنطلق في 16 تشرين الثاني.

روسيا اليوم

دعوة في الكونغرس الأميركي لتمديد معاهدة تقليص الأسلحة النووية مع روسيا

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إيليوت إينغل، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينيندز، إلى تمديد معاهدة تقليص الأسلحة النووية مع روسيا.

وأعرب المشرّعان الأميركيان البارزان، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، في رسالة وجّهاها لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فجر الأربعاء، عن قلقهما من وضع المعاهدة الجديدة حول تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مشيرين إلى أن وزارة الخارجية لا يوجد فيها أي مسؤولين رفيعي المستوى معنيين بإجراء مفاوضات حول سبل السيطرة على السلاح لتمديد الاتفاق أو تبديله بنسخة جديدة.

وقال إينغل ومينيندز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدمت للكونغرس "معلومات محدودة بشأن نيتها في ما يخص موضوع المعاهدة الجديدة حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية"، وأوضحا أنه على الرغم من تكليف ترامب الخارجية بالسعي للتوصل إلى اتفاق أوسع حول السيطرة على الأسلحة بمشاركة الصين، إلا أن المشرّعين الأميركيين لم يتلقيا تأكيدات تثبت عمل السلطات الأميركية على اتباع هذا النهج بشكل نشط.

وأضافا: "من غير المرجح أن الإدارة ستتمكن من إجراء مفاوضات حول أي اتفاق جديد جاد حول السيطرة على الأسلحة يتناول مثل هذه القضايا المعقدة، حتى انقضاء فترة سريان المعاهدة الحالية لتقليص الأسلحة الهجومية في فبراير 2021".

وتابعا: "ندعو الإدارة إلى أن تقوم بدلاً من ذلك خلال الأشهر الـ16 الباقية حتى انقضاء عمل المعاهدة الحالية، بتركيز طاقتها على تمديد هذا الاتفاق، الأمر الذي سيضمن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا".

وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مراراً استعدادها لتمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية مع الولايات المتحدة والتي تعمل حاليا بنسختها الثالثة، قالت إدارة البيت الأبيض إن هذا الأمر غير مرجّح، فيما دعا ترامب إلى مفاوضات حول اتفاق نووي ثلاثي يضم الصين، التي رفضت بدورها هذه الفكرة.