الوكالة الوطنية للإعلام

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: تفعيل عمل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

دعا "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان" في بيان، الحكومة اللبنانية إلى "تفعيل عملها والاستنفار لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسرعة كي تكون بمستوى المرحلة الحرجة التي يعاني منها الوطن والمواطن، وذلك عبر الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت الناس بها". واعتبر اللقاء "أن أداء الحكومة الحالي لا يرتقي إلى مستوى الدور المطلوب منها، وهي سوف تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الأداء الخجول والضعيف، ولأن تأخير الحكومة في القيام بمهامها المطلوبة تجاه ما ينتظره الناس منها، ولا سيما في ظل الحالة العامة في البلاد التي بات فيها الوضع الاقتصادي يتفاقم ويقضي على ما تبقى لها من سمعة. إن تأخر الحكومة في القيام بما هو مطلوب منها سوف يدفع بالأوضاع إلى مزيد من الصعوبة والتعقيد وينذر بعواقب وخيمة".

وكالة الأناضول

تشيلي.. تجدد الاحتجاجات وعمليات النهب رغم التعديل الوزاري

تجددت المظاهرات وعمليات النهب في تشيلي، رغم استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا ثمانية وزراء رئيسيين بشخصيات "أكثر اعتدالًا"، ومحاولاته طمأنة البلاد بأنه سمع المطالب بمزيد من المساواة وتحسين الخدمات الاجتماعية. وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، الثلاثاء، أن آلاف المتظاهرين احتشدوا مساء الاثنين، وسط العاصمة سانتياغو، وأن مجموعة منهم أضرمت النار في مبنى يضم مطعمًا للوجبات السريعة ومتاجر، قبل أن يهرع رجال الإطفاء لمواجهة الحريق. وأشارت أن مرتكبي أعمال سلب هاجموا أيضاً صيدلية، وكانت هناك محاولة لإشعال النار في إحدى محطات مترو الأنفاق. وفي غضون ذلك، حاول مئات الآلاف من الناس العودة إلى ديارهم من العمل على متن حافلات مجانية وفرتها السلطات لتحل محل القطارات التي توقفت عن الخدمة جراء حرق عشرات المحطات الأسبوع الماضي.

وكالة أنباء رويترز

رئيس وزراء إسرائيل يعتزم تحويل أموال من الإنفاق المدني إلى الإنفاق العسكري

قال مسؤول حكومي الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تحويل أموال مخصصة لأغراض مدنية إلى الإنفاق العسكري لمواجهة أي تهديدات من إيران. ولم يحدد نتنياهو في كلمة أدلى بها يوم الاثنين حجم هذه المبالغ، لكنه قال إنه يتعين تحويلها "الآن". وأوضح المسؤول رداً على سؤال عن تصريحات رئيس الوزراء أن هذا التحويل ليس وشيكاً. وأضاف المسؤول "حتى إقرار ميزانية 2020، لا يمكن إجراء تغيير في الإنفاق. لا بد أن تأخذ الميزانيات في المستقبل هذا التحويل في الاعتبار".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران تدعو من قطر دول الخليج للمشاركة في مبادرة هرمز للسلام

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى قطر، الثلاثاء، دعوة لدول الخليج الفارسي للانضمام إلى مبادرة "هرمز للسلام" التي تقدمت بها بلاده لتأمين أمن المنطقة. وقال ظريف، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في الدوحة، متحدثاً لقناة "الجزيرة" القطرية: "أدعو إلى مبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة تحت اسم مبادرة هرمز للسلام". وحذر ظريف الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد المحتمل مع بلاده، مشيراً إلى أن "الحرب لن تفيد أحداً"، فيما شدد على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يمكنه أن يفرض اتفاقاً من طرف واحد على إيران.