Published by lebarmy13 on خميس, 10/31/2019 - 10:54
Ar
  • Iran's Khamenei blames U.S. and Israel for protest in Iraq and Lebanon
  • المرشد الأعلى الإيراني يلوم الولايات المتحدة وإسرائيل بعد التظاهرات في العراق ولبنان
  • Israel and the Kurds strive to maintain post-US relationship
  • إسرائيل والأكراد يكافحان للمحافظة على العلاقات بينهما بعد انسحاب الولايات المتحدة
  • Israel-Jordan crisis emboldens anti-peace camp in kingdom
  • الأزمة الإسرائيلية – الأردنية تعزز المخيم المناهض للسلام في المملكة
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, أكتوبر 31, 2019