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Published by lebarmy13 on خميس, 10/31/2019 - 10:54
Ar
- Iran's Khamenei blames U.S. and Israel for protest in Iraq and Lebanon
- المرشد الأعلى الإيراني يلوم الولايات المتحدة وإسرائيل بعد التظاهرات في العراق ولبنان
- Israel and the Kurds strive to maintain post-US relationship
- إسرائيل والأكراد يكافحان للمحافظة على العلاقات بينهما بعد انسحاب الولايات المتحدة
- Israel-Jordan crisis emboldens anti-peace camp in kingdom
- الأزمة الإسرائيلية – الأردنية تعزز المخيم المناهض للسلام في المملكة
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Date:
الخميس, أكتوبر 31, 2019