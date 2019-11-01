طائرة "البنتاغون" السرية تجري تجارب عسكرية في الفضاء

كشف سلاح الجو الأميركي تفاصيل جديدة حول طائرته الفضائية السرية، التي أطلقها "البنتاغون"، من أجل إجراء تجارب عسكرية سرية في الفضاء.

وكشف موقع "سبيس دوت كوم" المعني بأخبار الفضاء أن طائرة "إكس-37 بي" الفضائية السرية هبطت، مساء الأحد، في ولاية فلوريدا، بعدما سجلت أطول رحلات مدارية استمرت لنحو عامين كاملين.

​وكانت تجري تلك الطائرة السرية مجموعة من الاختبارات على التقنيات العسكرية في قلب الفضاء، من دون أن تفصح عن طبيعة تلك الاختبارات.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي إن الطائرة الفضائية السرية، تم تصنيعها من قبل شركة "بوينغ"، وتعتبر من الطائرات المسيرة من دون طيار.

​وقضت طائرة "إكس – 37 بي" 780 يوما متواصلا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة سرية تقوم بها، ضمن برنامج الاختبارات العسكرية المدارية.

​ويبلغ حجم الطائرة العسكرية الفضائية السرية، حجم الحافلة الصغيرة، والتي تتشارك في الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء "ناسا" الذي تم إطلاقه في عام 2017 على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

​وقالت وزيرة سلاح الجو الجديدة، بابرا باريت، في بيان: "تواصل إكس-37 بي إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها. كل مهمة ناجحة تؤدي إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

تركيا تعلن نجاح التجارب الأخيرة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية HiSAR-A وبدء مرحلة الإنتاج الكمي

تركيا تجري تجربة ناجحة لنظام الدفاع الجوي Hisar

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، عن نجاح آخر تجارب نظام الدفاع الجوي قصير المدي من طراز “حصار HİSAR A” وبدء الإنتاج الكمي للمنظومه أي قبل عام كامل من الجدول الزمني المعلن من قبل! وقال إسماعيل دمير، "قام نظام الدفاع الجوي الصاروخي قصير المدى HİSAR-A ، الذي طورته كل من شركة أسلسان ASELSAN و روكتسان ROKETSAN تحت إدارة SSB ، بتدمير الهدف بنجاح في اختبارات النظام النهائية. بدأ الإنتاج الكمي للمنظومة. "

HİSARهي عائلة أنظمة الصواريخ أرض جو قصيرة إلى متوسطة المدى تم تطويرها من قبل شركتي Aselsan و Roketsan التركيتين منذ عام 2007. تعد HISAR-A هي النسخة القصيرة المدى في عائلة HISAR. تعتمد HISAR-A على مركبة مدرعة مجنزرة ACV-30 تصنعها الشركة التركية FNSS. في حزيران 2011 ، وقع وكيل وزارة الدفاع التركية للصناعات (SSM) عقدًا مع شركتي Aselsan و Roketsan لتصميم وتطوير أنظمة صاروخية للدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى HİSAR. تحت قيادةAselsan ، ستكون Roketsan مسؤولة عن تطوير الصاروخ بينما تطور Aselsan نظام إطلاق الصواريخ ونظام القيادة والسيطرة ونظام التحكم في الإطلاق ورادار البحث ثلاثي الأبعاد وأنظمة إلكترو بصرية. يجب أن يكون نظام الدفاع الصاروخي التابع لشركة Aselsan المركب على عربة مصفحة ذاتية الدفع مستقلًا تمامًا عن طريق الرادار ثلاثي الأبعاد والنظام الإلكترو-البصري والقيادة والسيطرة والتحكم في الإطلاق.

في نسخة 2015 من IDEF ، المعرض الدولي للدفاع في تركيا، أعلن ممثل Aselsan بأن ثلاثة نماذج من نظام HISAR-A قد اكتملت، وسيتم تسليم النظم الأولى للجيش التركي للتأهيل عام 2017. ومن المتوقع الانتهاء من تجارب الشركة على نظام الصواريخ HISAR بحلول نهاية عام 2018.

HISAR-O: نظام دفاع جوي صاروخي متوسط المدى من عائلة HISAR ويبلغ مداه الأقصى 25 كلم ، وهو مثبت على هيكل شاحنة عسكرية 6 × 6.

روسيا تبدأ عام 2020 في بيع رادارات بعيدة المدى لبعض البلدان العربية

صرح مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "تاس" أن روسيا ستبيع لبعض البلدان العربية، عام 2020، رادارات ما وراء الأفق من طراز "ريزونانس إن إي" القادرة على اكتشاف الصواريخ المجنحة وفرط الصوتية

وتابع المصدر: "تم توقيع اتفاقيات توريد رادارات (ريزونانس إن إي) مع عدد من بلدان الشرق الأوسط وستسلم لها تلك الرادارت بعد عام ونصف أو عامين"، ولم يكشف المصدر عن هذه البلدان، كما لم يتوفر لدى وكالة "تاس" تأكيد رسمي لتلك المعلومات.

يذكر أن رادار "ريزونانس إن إي" الثابت المزود بهوائي شبكي يعمل بمجال الترددات المترية، وهو قادر على اكتشاف الأهداف الجوية الحديثة والمستقبلية، بما في ذلك الأهداف المصنوعة باستخدام تكنولوجيا "ستيلز"، والصواريخ الباليستية والمجنحة وفرط الصوتية. ويبلغ المدى الأقصى لاكتشاف الأهداف من قبل الرادار 1100 كيلومتر، كما أن بمقدوره مرافقة حتى 500 هدف.

وتخدم الرادارات من هذا النوع في القوات اللاسلكية التقنية بالمنطقة العسكرية الغربية والأسطول الشمالي للقوات المسلحة الروسية.



الهند ستطور مقاتلاتها من طراز “سوخوي” برادار قادر على اكتشاف مقاتلتي الشبح F-35 الأمريكية و J-20 الصينية و Sukhoi_Su-35-الإماراتية

أكد المارشال راكيش كومار بهادوريا قائد الأركان الجوية للقوات الجوية الهندية يوم الجمعة أن الهند تخطط لتطوير طائراتها من طراز Sukhoi-30MKI من خلال “قدرات الرادار والأسلحة الحديثة وأيضًا تعزيز الميزات التي تعالج إدارة التقادم وجوانب الحرب الإلكترونية." وقال أحد المحاربين في سلاح الجو وكبار محللي الدفاع إن الرادار المطور سيكون على الأرجح من طراز NIIP N035 Irbis E (Snow Leopard) ، وهو رادار هجين ESA من فئة 20 كيلوواط مركب على مقاتلات Su-35. في كامل قوته ، يمكن للرادار اكتشاف طائرات F-35 على بعد 58 كم (36 ميل) ، في وضع التتبع ، تنخفض المسافة إلى 29 كم” ، حسبما قاله فيجيندر كيه ثاكور ، المخضرم في سلاح الجو ومحلل الدفاع وهمهتم بالتطور التكنولوجي. تم تصميم Irbis-E من قبل معهد تيخوميروف للأبحاث العلمية (NIIP) في مدينة جوكوفسكي بموسكو، وهو تطوير مباشر لتصميمBARS ، وهي رادارات محمولة جوا متعددة الأنماط تعمل في كل الأحوال الجوية ، لكنها أكثر قوة.

يمتلك الرادار معدل قدرة متوسطة ​​تبلغ 5 كيلووات ، مع معدل CW يبلغ 2 كيلووات للإضاءة. تزعم NIIP أن الرادار له ضعف عرض النطاق الترددي bandwidth وسهولة محسنة لتغيير الترددات مقارنة بـ BARS وقدرة إلكترونية أفضل على اتخاذ إجراءات مضادة. ومع ذلك ، قال Harsh Vardhan Thakur ، وهو طيار اختبار: “عند تحديد نطاقات كشف الطائرة F-35 ، قد تكون قابلية الملاحظة المنخفضة مبالغ فيها. أعتقد أنه يمكن التقاط F-35 في نطاقات أكبر تمامًا مث J-20".

إيران تكشف عن عدة توجيه لتحويل صواريخ المدفعية إلى صواريخ موجهة

تم تقديم النظام إلى جانب عدد من الأسلحة الأخرى وتم تسليمه رسميًا إلى القوات المسلحة الإيرانية خلال العرض التقديمي. كشف تقرير لصحيفة Jane أن إيران كشفت النقاب عن عدد من الأسلحة الجديدة الأسبوع الماضي ، بما في ذلك حاملة أفراد خفيفة مدرعة ، وروبوت متصل بالشبكة ، وعدة توجيه kit يمكن أن تحول صواريخ المدفعية إلى صواريخ موجهة بدقة. وجاء في التقرير أن عدة التحويل ، المسماة “لبيك” ، قد تم تقديمها في حدث حضره الجنرال محمد حسين دادرس ، نائب قائد الجيش النظامي والعميد كيومار حيدر قائد القوات البرية. ووفقًا لـ Jane ، يبدو أن لبيك متوافق مع صاروخ المدفعية الثقيل من طراز زلزال عيار 610 مم الإيراني. عدة التوجيه مشابهة لنظام يستخدم في عائلة Fateh-110 ، وهو مثبت بين الرأس الحربي للصاروخ والمحرك. وقال عوزي روبن ، “أب” القبة الحديدية الإسرائيلية ، لتايمز أوف إسرائيل: “لا يوجد شيء جديد في عملية التحويل نفسها ، لقد فعلوا ذلك منذ سنوات، وأظهروا بالفعل عدة تحويل لعائلة صواريخ فاتح 110. الجديد هنا هو الديناميكا الهوائية للأجنحة – فريدة من نوعها للغاية ، لم تُشاهد في إيران حتى الآن ولم تُشاهد في أي بلد آخر. يشير التوجه إلى التصميم المحلي بدلاً من نسخ محاولات الآخرين إلى الثقة بالنفس. الغرض من الديناميكا الهوائية الجديدة والفريدة هو على الأرجح زيادة القدرة على المناورة للصواريخ المحولة.”

خبير روسي يعلن عن استحالة بيع منظومة "إس – 500" لدول أجنبية

أعلن الخبير العسكري الروسي العقيد البحري، قسطنطين سيفكوف، أن روسيا لن تبيع في المستقبل القريب منظومة "إس – 500 بروميتاي" الروسية الواعدة للدفاع الجوي إلى بلدان أخرى. وحسب الخبير فإن "إس – 500 بروميتاي" هي سلاح فريد من نوعه استخدمت في تصنيعه تكنولوجيات ابتكارية سرية حديثة لم يسبق لها مثيل. لذلك من غير المسموح بيعها الآن لدول أخرى، فقد يحاول العدو المحتمل تصنيع سلاح قادر على التصدي للمنظومة. وأعاد سيفكوف، إلى الأذهان أن تركيا والصين والهند قد أبدت استعدادها لشراء "إس – 500". لكنها لن تتسلمها حتى يتم تصميم نسختها القابلة للتصدير. أما تركيا فتعتزم على سبيل المثال المشاركة في إنتاج "بروميتاي". لكن ذلك مستبعد جدا. يذكر أن قيادات بلدان عديدة قلقة الآن على دفاعاتها الجوية. لذلك لا يمكن اعتبار مخاوف أبداها الخبير العسكري الروسي عبثا. أما المهندسون الأمريكيون فيحاولون تصميم ليزر يكافح الدرونات العسكرية والصواريخ المجنحة.