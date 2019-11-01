الجمهورية 28/10/2019

تاناك بطل العالم للراليات

أنهى الإستوني أوت تاناك على متن تويوتا، الهيمنة الفرنسية على لقب بطولة العالم للراليات، وتوج للمرة الأولي في مسيرته بحلوله ثانياً في مرحلة ما قبل الأخيرة في رالي كاتالونيا الإسباني أمس.

وستبروك يتخطّى ماجيك الأسطورة في NBA

كبح فينيكس صنز اندفاع ضيفه لوس أنجليس كليبيرز وألحق به الخسارة الأولى بعد انتصارين هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أمسية شهدت تخطّي لاعب هيوستن روكتس راسل وستبروك للأسطورة إيرفين ماجيك جونسون ليصبح ثاني أفضل لاعب في التاريخ على صعيد ال"تريبل دابل"

الجمهورية 29/10/2019

فوز أوّل لسفيتولينا وانتصار صعب لهاليب

بدأت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثامنة حملة دفاعها عن لقبها في بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفات كرة المضرب في مدينة شينزين الصينية، بفوزها على التشيكيّة كارولينا بليشكوفا الثانية 7-6 (14-12) و6-4، في منافسات المجموعة البنفسجيّة، التي شهدت أيضاً فوز الرومانيّة سيمونا هاليب الخامسة على الكنديّة بيانكا أندريسكو الرابعة 3-6 و7-6(8-6) 6-7 (6-8) و6-3.

ثاندر يسحق ووريرز في ليلة مجنونة

ألحق أوكلاهوما سيتي ثاندر بضيفه غولدن ستايت ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي المتوّج باللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة، هزيمة ثانية على التوالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين باكتساحه 120-92.

بوغبا لن يلعب قبل كانون الأوّل

رجّح النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أنّ لاعب وسط فريقه ومنتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل كانون الأوّل المقبل.

الجمهوريّة 30/10/2019

ماذا قال رونالدو عن"البلون دو"؟

يبدو أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع تكهنات بأنه سيُتوّج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه خلال أسابيع.

زيدان لن يُفرَّط بلاعبه

دحض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الشائعات التي تحدّثت عن إمكانية رحيل نجم الفريق الويلزي غاريث بايل، الى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيراً الى أنّ ناديه منح الأخير الضوء الأخضر للذهاب الى لندن.

الجمهورية 31/10/2019

ديفيس يقود ليكرز للفوز على غريزليز

قاد نجم ليكرز أنطوني ديفيس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز عريض على ممفيس غريزليز 120-91 ضمن دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة بتسجيله 40 نقطة.

سفيتولينا إلى نصف نهائي ال"ماسترز"

بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة اللقب الدور نصف النهائي من بطولة ال"ماسترز" الختامية لكرة المضرب، بفوزها على الرومانيّة سيمونا هاليب 7-5 و6-3 ضمن المجموعة البنفسجيّة، فيما ودّعت الكنديّة بيانكا أندرييسكو بعد انسحابها أمام التشيكيّة كاروينا بليشكوفا بداعي الإصابة.